La IA que preocupa a sus propios creadores y una renuncia que encendió la alarma

El informe menciona además posibles riesgos vinculados con armas químicas y biológicas y reconoce que una protección destinada a detectar consultas peligrosas estuvo desactivada durante meses.

Anthropic asegura que sus sistemas todavía tienen limitaciones y que los riesgos están bajo control. Pero la combinación entre modelos cada vez más capaces, fallas concretas y una carrera tecnológica cada vez más acelerada vuelve a plantear la misma pregunta: ¿qué pasa si la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestra capacidad para controlarla?

El temor a una IA que acelere su propio desarrollo

Otro de los riesgos analizados no tiene que ver con una eventual “rebelión” de las máquinas, sino con algo más concreto: la velocidad con la que la IA podría acelerar la investigación y el desarrollo tecnológico.

El escenario que preocupa es que los modelos lleguen a realizar buena parte del trabajo que actualmente requieren equipos completos de investigadores especializados y que eso permita desarrollar sistemas todavía más avanzados a una velocidad difícil de controlar.

Anthropic señala que Claude ya escribe una parte muy importante del código que termina incorporado a sus sistemas de producción, aunque sostiene que todavía no alcanzó el nivel necesario para duplicar por sí solo la velocidad del progreso de la inteligencia artificial.

El análisis también contempla áreas como chips, robótica, biotecnología, energía, neurotecnología y sistemas militares. Para elaborar esa evaluación, la compañía consultó a 31 especialistas.

Una falla concreta encendió las alarmas

El informe también reconoce un episodio especialmente relevante porque no fue un escenario hipotético.

Entre mayo de 2025 y abril de 2026, parte del tráfico utilizado por proveedores externos para obtener evaluaciones humanas sobre modelos no pasó por los clasificadores de seguridad biológica que debían estar activos.

En ese período participaron unas 50.000 personas y se produjeron alrededor de 133 millones de intercambios. Anthropic volvió a analizar ese material y detectó 1.197 conversaciones que podían resultar preocupantes.

La compañía revisó manualmente los casos externos que no correspondían a ejercicios destinados a probar sus propias defensas y aseguró que no encontró un uso claramente preocupante que hubiera otorgado una ventaja significativa para desarrollar una amenaza química o biológica.

Pero el episodio tuvo otra consecuencia: Anthropic elevó su evaluación de riesgo porque una protección que consideraba activa había permanecido deshabilitada durante meses.