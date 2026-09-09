"Me agarró desesperación" el relato de Benítez sobre la desaparición de Loan

Benítez contó que entonces se levantó de la mesa y se dirigió hacia el naranjal para bajar naranjas. Entre 15 y 20 minutos después, según su declaración, llegaron Ramírez, Mónica Millapi y los chicos.

Los menores comenzaron a sacar naranjas y a comerlas. El hijo de Benítez tomó una primero y después le dio otra a Loan. Mientras los chicos jugaban, Ramírez recibió una llamada telefónica y se alejó para atender. Luego, el grupo comenzó a caminar hacia otro sector.

“Pasando un puente, iba adelante y se iba Ramírez segundo y creo que los chicos iban entre el medio y última quedó Mónica”, relató Benítez.

Según el acusado, en medio de la caminata uno de los chicos comenzó a gritar “tío, tío”. Benítez preguntó qué había sucedido y uno de los menores le respondió que la tía decía que faltaba un nene. Fue entonces cuando, según su versión, miró hacia el grupo y se dio cuenta de que Loan ya no estaba.

“De repente dejé de verlo y me agarró desesperación”, afirmó durante su declaración.

Ramírez le preguntó si el niño podía haberse ido hacia la casa. Benítez intentó comunicarse con Laudelina y le preguntó si Loan estaba allí. Según su relato, ella respondió que el pequeño se había ido hacia donde ellos estaban.

El acusado aseguró que regresó junto a Ramírez al lugar donde habían estado juntando naranjas y revisaron la zona, aunque no encontraron al niño. La búsqueda continuó por distintos sectores. Cerca de las 14.35, Benítez se cruzó con Camila y le preguntó si había visto a Loan. La respuesta, según declaró, fue negativa.

Después volvió a la casa de Catalina, dejó la bolsa con naranjas y salió en moto para continuar recorriendo la zona.

“Lo fui a buscar y me entró la desesperación”, sostuvo. También contó que recorrió aproximadamente dos kilómetros hasta llegar al campo de González, donde preguntó si alguien había visto pasar al niño. La respuesta fue negativa.

Más tarde regresó a la casa de Catalina y se encontró con su hijastra Macarena y su hija, a quienes también les pidió que se sumaran a la búsqueda.

Durante su declaración, Benítez recordó además un momento en el que comenzó a circular la versión de que Loan había sido encontrado. “Dijeron que encontraron a Loan y yo me puse a llorar de la alegría”, relató. Sin embargo, aseguró que nadie pudo precisar quién había dado esa información.

Según su testimonio, posteriormente Báez señaló que se trataba de una falsa alarma y la desesperación volvió a apoderarse del grupo. Al final de su declaración, Benítez hizo una afirmación que vuelve a poner el foco sobre Laudelina Peña, también acusada en la investigación. “Creo que Laudelina sabe la verdad”, sostuvo.

La declaración forma parte de la reconstrucción que los acusados realizan ante el tribunal sobre aquella tarde del 13 de junio de 2024, una jornada que terminó con la desaparición de Loan y que, más de dos años después, continúa bajo investigación judicial.