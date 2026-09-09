Un procedimiento policial realizado en el barrio Kirchner, en la zona de Campo Afuera, Albardón, terminó con momentos de tensión cuando familiares y allegados de las personas que iban a ser detenidas reaccionaron contra los efectivos y protagonizaron disturbios en plena calle.
Videos: disturbios durante un operativo policial por drogas en el barrio Kirchner
El procedimiento se realizó en el barrio Kirchner, en Campo Afuera, donde la policía llegó para detener a personas vinculadas a una investigación. La reacción de familiares y allegados generó momentos de tensión y quedó registrada en un video.