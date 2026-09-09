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Videos: disturbios durante un operativo policial por drogas en el barrio Kirchner

El procedimiento se realizó en el barrio Kirchner, en Campo Afuera, donde la policía llegó para detener a personas vinculadas a una investigación. La reacción de familiares y allegados generó momentos de tensión y quedó registrada en un video.

Un procedimiento policial realizado en el barrio Kirchner, en la zona de Campo Afuera, Albardón, terminó con momentos de tensión cuando familiares y allegados de las personas que iban a ser detenidas reaccionaron contra los efectivos y protagonizaron disturbios en plena calle.

El operativo se desarrolló en el marco de una investigación que, según la información aportada, estaría vinculada a una causa por drogas. Los efectivos llegaron hasta el sector con el objetivo de concretar la detención de personas que se encontraban imputadas en la investigación.

La situación, sin embargo, comenzó a complicarse con la llegada de familiares y otras personas del entorno.

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La reacción derivó en gritos, discusiones y enfrentamientos con los efectivos, mientras el procedimiento continuaba en medio de un escenario cada vez más tenso.

En las imágenes se ve a los efectivos trabajando en el lugar, mientras varias personas permanecen alrededor y se produce el intercambio que terminó generando los disturbios.

El episodio ocurre además en una zona donde los vecinos vienen manifestando desde hace tiempo su preocupación por distintos hechos de inseguridad y situaciones de vandalismo. Uno de los puntos que aparece entre los reclamos es la escuela ubicada en el sector, que según los vecinos fue blanco de robos en siete oportunidades.

Pero las quejas no se limitan al establecimiento educativo. Los habitantes del lugar también vienen reclamando por robos y hechos de vandalismo en distintos sectores del barrio, además de problemas relacionados con las paradas de colectivo, donde aseguran que se producen situaciones de inseguridad de manera reiterada.

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