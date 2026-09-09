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Qué es la encefalitis herpética que afecta a un niño de 11 años en San Luis

El paciente permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico. Salud confirmó que no cerrará escuelas por tratarse de un caso aislado.

Un niño de 11 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico de San Luis (Uticep) tras diagnosticársele encefalitis herpética, el único caso registrado durante la última semana en la provincia.

Ante la preocupación generada en la comunidad, el Ministerio de Salud puntano aclaró que no corresponde aplicar bloqueos sanitarios ni suspender las clases o actividades en instituciones.

La encefalitis herpética es una inflamación severa del tejido cerebral causada por el virus del herpes simple (VHS). Ocurre cuando una infección primaria o una reactivación de este virus se traslada hacia el cerebro.

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Entre sus manifestaciones clínicas más comunes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, confusión, alteración del comportamiento, pérdida de la conciencia y convulsiones. Debido a que se trata de una patología grave y potencialmente mortal, requiere diagnóstico precoz y atención médica especializada urgente, tratamiento con el que ya cuenta el menor en San Luis.

Desde la Dirección de Epidemiología y Bioestadística provincial explicaron que la medida de mantener la actividad escolar normal responde a los protocolos del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia Epidemiológica (actualizado en 2026), el cual no justifica el cierre de establecimientos educativos o jardines ante este tipo de diagnósticos aislados.

En lugar de aplicar restricciones, la cartera sanitaria recomendó reforzar las medidas de prevención generales en los ámbitos donde conviven niños y adolescentes.

Entre las pautas sugeridas se destacan el lavado frecuente de manos, evitar que los menores compartan objetos que se llevan a la boca (como vasos, utensilios o lápices), garantizar la ventilación de los ambientes cerrados y mantener al día el calendario oficial de vacunación.

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