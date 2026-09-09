El repunte del dique de Ullum promete nuevas playas y el regreso de otras

La posibilidad de ampliar la oferta recreativa aparece después de varios años de niveles de agua bajos. El repunte actual permitiría que sectores que durante mucho tiempo quedaron sin costa aprovechable vuelvan a tener protagonismo durante la temporada.

Desde el área de Alto Rendimiento también señalaron que el escenario podría ser especialmente favorable para Ullum. Eduardo Cerimedo explicó que algunas de las antiguas playas de clubes ubicados sobre las costas de los diques podrían volver a quedar en contacto con el agua.

Entre los sectores mencionados aparecen Club Vela y Remo, el Camping de la UNSJ, Del Bono Beach y Palmar del Lago, además de otros espacios que podrían recuperar actividad.

Uno de los casos más particulares es Costa Magna, un lugar que lleva más de dos décadas abandonado y que históricamente se destacó por sus playas de arena. El funcionario consideró que, si las condiciones del embalse se mantienen, podría volver a convertirse en uno de los puntos atractivos del dique.

En paralelo, el municipio de Ullum analiza la reapertura de Playa Hermosa, mientras que en la zona del río ubicada sobre calle Las Moras se proyecta una apertura para noviembre, aunque sujeta a controles semanales por las variaciones del caudal.

Desmalezado y reubicación de los paradores

El cambio en la costa también obliga a preparar los espacios existentes. Ya se trabaja en el desmalezado del perilago y se licitaron unas 4.000 horas máquina para acondicionar diferentes sectores, con una inversión estimada en $500 millones.

La intención es comenzar las tareas durante septiembre y llegar a noviembre con buena parte de los espacios preparados para la temporada. En Punta Negra el panorama será diferente. Allí, la suba de la cota reducirá la superficie de costa disponible y obligará a algunos permisionarios a trasladar sus estructuras.

Ante esa situación, se analiza ofrecerles nuevos lugares y utilizar una modalidad de food trucks, que permita mover los servicios con mayor facilidad si vuelve a cambiar el nivel del agua.

La recuperación de las costas no implica solamente sumar lugares para los visitantes. El aumento del caudal también obliga a reforzar las medidas de prevención.

Seguridad Náutica y Bomberos trabajan en el operativo para la temporada, que contempla patrullajes, vigilancia de sectores no habilitados, embarcaciones de respaldo y nuevos equipamientos.

Los clubes y espacios privados que quieran habilitar sectores deberán contar con guardavidas, boyado, cartelería preventiva y comunicación permanente con las autoridades náuticas.

Además, el inicio de la temporada podría adelantarse por la realización del Ironman, previsto para el 30 de octubre y el 1 de noviembre. La competencia requerirá prácticas y simulaciones de rescate, por lo que se prevé comenzar con la preparación de los guardavidas desde octubre.

El escenario que se abre para Ullum es diferente al de los últimos años: más agua puede significar más playas, el regreso de espacios históricos y una oferta turística más amplia, aunque todo dependerá de cómo evolucione la cota y de que cada nuevo sector pueda ser habilitado con las condiciones de seguridad necesarias.