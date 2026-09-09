La Dirección Provincial de Vialidad informó un nuevo corte de tránsito sobre avenida Libertador para avanzar con los trabajos previstos en las inmediaciones del Centro Cívico. Las autoridades solicitaron circular con máxima precaución, respetar la señalización del lugar y prever posibles demoras.
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Corte en avenida Libertador: mirá cómo serán los desvíos en el Centro Cívico
La Dirección Provincial de Vialidad afecta la circulación en la zona. Habrá desvíos por calle Salta y tramos con doble sentido en Las Heras.