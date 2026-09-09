Corte en avenida Libertador: mirá cómo serán los desvíos en el Centro Cívico

Sentido oeste a este (hacia el centro): Los vehículos deberán avanzar por Libertador hasta la rotonda de calle Las Heras y continuar únicamente por el carril norte, dado que los trabajos se ejecutan sobre la calzada sur.

Sentido este a oeste (desde Capital hacia Rivadavia): El tránsito se desviará por calle Salta, continuará por San Luis y luego tomará Las Heras para retomar Libertador.