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Corte en avenida Libertador: mirá cómo serán los desvíos en el Centro Cívico

La Dirección Provincial de Vialidad afecta la circulación en la zona. Habrá desvíos por calle Salta y tramos con doble sentido en Las Heras.

La Dirección Provincial de Vialidad informó un nuevo corte de tránsito sobre avenida Libertador para avanzar con los trabajos previstos en las inmediaciones del Centro Cívico. Las autoridades solicitaron circular con máxima precaución, respetar la señalización del lugar y prever posibles demoras.

Esquema de circulación y desvíos

  • Sentido oeste a este (hacia el centro): Los vehículos deberán avanzar por Libertador hasta la rotonda de calle Las Heras y continuar únicamente por el carril norte, dado que los trabajos se ejecutan sobre la calzada sur.

  • Sentido este a oeste (desde Capital hacia Rivadavia): El tránsito se desviará por calle Salta, continuará por San Luis y luego tomará Las Heras para retomar Libertador.

  • Cambio temporal en calle Las Heras: Tendrá doble sentido de circulación únicamente en el tramo comprendido entre San Luis y avenida Libertador para facilitar el reingreso hacia el oeste.

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