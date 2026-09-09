Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia detuvo a un hombre de 33 años, identificado como Licciardi Miranda, durante recorridas de prevención en la zona céntrica. El sujeto, que caminaba en actitud sospechosa, intentó evadir a los efectivos apresurando el paso por calle Mendoza hacia el sur, pero fue interceptado en la esquina de Mendoza y Mitre.
Detuvieron a un hombre con 63 gramos de cocaína y una balanza en pleno centro
Fue interceptado por el Cuerpo Especial de Vigilancia en la esquina de Mendoza y Mitre. Quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.