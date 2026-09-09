Detuvieron a un hombre con 63 gramos de cocaína y una balanza en pleno centro

Al momento de la aprehensión, el individuo presentaba un fuerte aliento etílico y comenzó a proferir insultos contra el personal actuante. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, los uniformados advirtieron que dentro de su morral negro trasladaba una bolsa de nylon transparente con una sustancia blanca granulada y una balanza de precisión.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, quienes realizaron la prueba de campo en presencia de testigos. El test arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 gramos.