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Detuvieron a un hombre con 63 gramos de cocaína y una balanza en pleno centro

Fue interceptado por el Cuerpo Especial de Vigilancia en la esquina de Mendoza y Mitre. Quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia detuvo a un hombre de 33 años, identificado como Licciardi Miranda, durante recorridas de prevención en la zona céntrica. El sujeto, que caminaba en actitud sospechosa, intentó evadir a los efectivos apresurando el paso por calle Mendoza hacia el sur, pero fue interceptado en la esquina de Mendoza y Mitre.

Al momento de la aprehensión, el individuo presentaba un fuerte aliento etílico y comenzó a proferir insultos contra el personal actuante. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, los uniformados advirtieron que dentro de su morral negro trasladaba una bolsa de nylon transparente con una sustancia blanca granulada y una balanza de precisión.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, quienes realizaron la prueba de campo en presencia de testigos. El test arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 gramos.

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Por disposición de la Fiscalía Federal, las autoridades procedieron al secuestro de la droga, dinero en efectivo, la balanza de precisión y un teléfono celular iPhone 17 Pro. El implicado quedó vinculado a una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y fue citado a la sede judicial federal tras notificarse su situación legal.

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