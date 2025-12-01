Pocha tiene 81 años y coronó el año nadando en Punta Negra junto a sus 27 compañeros

Pocha también relató cómo tomó la decisión de sumarse a la actividad en Punta Negra: “Gracias a Dios yo levanté la mano y dije: ‘Sí, aquí estoy’.”

Pero participar requería ir acompañada. Y ahí apareció alguien especial:“Como teníamos que venir con alguien, vine con mi nieto, que es profesor de educación física. Él me dijo inmediatamente: ‘Sí, abuela, voy a ir’.”

pocha dos

Ese gesto la llenó de emoción:“Estoy tan, pero tan orgullosa…”, dijo Juana antes de quebrarse de la emoción.

El acompañamiento familiar, sumado al espacio que brinda el programa de natación, hizo que esta experiencia fuera aún más significativa para ella. Pocha no solo representa constancia, sino también el vínculo intergeneracional que se fortalece a través del deporte y las actividades saludables.

Por otro lado, Adrián Oliva, profesor de natación de los adultos mayores contó que la iniciativa parecía imposible, pero la idea era que vivencien algo que venían pidiendo hace mucho. "Yo trabajo para Seguridad Náutica y soy guardavidas; este es mi ámbito. Mi idea era que pudieran disfrutar de este lugar y de una actividad diferente", dijo.

“Con más ganas que edad”, fue el lema que eligió el grupo.

PROXIMAMENTE INFORME EN MUJERES DE IMPACTO.