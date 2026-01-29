En la antesala del ciclo lectivo 2026, el sector de librerías en San Juan trae noticias alentadoras para la economía familiar. Desde el comercio Multimundo confirmaron que la canasta escolar llega con una previsibilidad poco frecuente: la mayoría de los productos no variaron sus precios respecto al 2025 y los ajustes, donde los hubo, no superaron el 10%.
Canasta escolar en San Juan: las mochilas para jardín parten desde los $3.150
Las librerías locales informaron que muchos artículos mantienen valores del año pasado o subieron solo un 10%. Las mochilas de primer grado se consiguen desde los $6.300.