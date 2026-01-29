"
Canasta escolar en San Juan: las mochilas para jardín parten desde los $3.150

Las librerías locales informaron que muchos artículos mantienen valores del año pasado o subieron solo un 10%. Las mochilas de primer grado se consiguen desde los $6.300.

En la antesala del ciclo lectivo 2026, el sector de librerías en San Juan trae noticias alentadoras para la economía familiar. Desde el comercio Multimundo confirmaron que la canasta escolar llega con una previsibilidad poco frecuente: la mayoría de los productos no variaron sus precios respecto al 2025 y los ajustes, donde los hubo, no superaron el 10%.

Luis Astudillo, encargado del local, señaló que las familias sanjuaninas ya comenzaron a realizar consultas y compras anticipadas aprovechando el gran surtido disponible. Para facilitar el ahorro, el comercio ha diseñado combos especiales que incluyen mochila, cartuchera y lápices en un solo paquete cerrado.

El mapa de las mochilas: opciones desde $3.150

El rubro de mochilas, uno de los que más peso tiene en el presupuesto, presenta una amplia variedad según el nivel educativo y la complejidad del diseño:

  • Nivel Inicial: Las mochilas para jardín son la opción más accesible, partiendo desde los $3.150.

  • Primer Grado: Se pueden encontrar modelos desde los $6.300.

  • Secundaria/Universitario: Las mochilas lisas estándar se ubican en los $11.599.

  • Segmento Premium: Las mochilas con carrito, buscadas por su comodidad, oscilan entre los $30.000 y $59.000.

cuadernos 2

Cuadernos y útiles con ofertas

La estabilidad también se refleja en los artículos de papelería, con precios competitivos en las marcas más elegidas:

  • Cuadernos A4 (80 hojas): Marcas como Universitario o Avón se ofrecen a $1.599.

  • Cuadernos América: Se encuentran a un valor de $1.699.

  • Tapa dura (100 hojas): Los de marca Laprida se consiguen entre los $6.999 y $7.499.

Por su parte, esenciales como cartucheras, lápices y plasticolas se mantienen prácticamente sin cambios en sus valores, permitiendo que el impacto en el presupuesto total sea mucho menor al esperado originalmente por los padres.

