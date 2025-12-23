Inauguraron más miradores en el dique Punta Negra

Agregó: “San Juan se distingue por su sol, sus montañas y sus diques, pero fundamentalmente por la fuerza de su gente. Tenemos los mejores recursos humanos para ser buenos anfitriones y brindar servicios turísticos de calidad”.

A partir del próximo viernes 26 de diciembre, este nodo turístico brindará servicios esenciales para los visitantes a través del Área de Informes de la Secretaría de Turismo provincial. El espacio estará operativo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en horario de 9 a 20 horas, con el objetivo de brindar orientación y asistencia tanto a turistas como a residentes. En sintonía con la apertura, se reforzó la seguridad náutica con un equipo de 120 personas distribuidas en los diques de la provincia, sumado a la capacitación de nuevos guardavidas con conocimientos en navegación a vela y motor, para garantizar el bienestar de los usuarios.

Sobre los miradores

Las obras de infraestructura, financiadas con recursos provinciales, consistieron en la intervención integral de varios puntos panorámicos. En los Miradores 1 y 2, se construyeron plataformas con muros de contención que incluyen sombrillas metálicas de diseño microperforado para generar áreas de sombra, acompañadas por mobiliario urbano de hormigón como mesas, bancos y basureros. Estos sectores fueron equipados con tecnología sustentable, ofreciendo estaciones solares para carga de celulares e infladores solares. Con una superficie total intervenida de 2.124,41 m², la inversión se dio con fondos íntegramente provinciales.

Por su parte, el Mirador 4 incorporó características distintivas como un "selfie spot" y una zona de circulación vehicular pavimentada con concreto asfáltico en caliente. Finalmente, en el Mirador 5, se realizó la intervención más amplia con una superficie de 2.245 metros cuadrados, donde se instalaron sistemas similares de protección perimetral con barandas, señalética vial y espacios específicos para el estacionamiento de autos, motos y bicicletas. Esta obra también demandó una importante inversión de fondos provinciales, consolidando un corredor turístico moderno y seguro para el disfrute de la comunidad.

Estos nuevos miradores no solo ofrecen una vista privilegiada, sino que se convierten en puntos de referencia seguros y equipados para que cada visitante encuentre el apoyo necesario durante su estadía en el dique.