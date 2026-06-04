Luego de los inconvenientes registrados el miércoles con el acceso al boleto estudiantil en algunas líneas de la Red Tulum, el Gobierno de San Juan informó que trabaja junto a SUBE para solucionar el problema que afecta a estudiantes y docentes.
Problemas con el boleto estudiantil: piden trasladar igual a alumnos y docentes afectados
Tras los inconvenientes registrados con el beneficio del boleto gratuíto en la SUBE, el Gobierno solicitó a las empresas de transporte permitir el viaje de estudiantes y docentes mientras se resuelve la situación.