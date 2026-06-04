Problemas con el boleto estudiantil: piden trasladar igual a alumnos y docentes afectados

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte y Red Tulum solicitaron a las empresas de colectivos y a los choferes que, durante la jornada de este jueves, permitan viajar a los usuarios que no puedan acceder al beneficio, mientras se analiza cada caso de manera particular.

Además, se pidió a los conductores que registren los datos de las personas afectadas, incluyendo nombre, DNI y número de tarjeta SUBE, con el objetivo de identificar el origen de los inconvenientes y avanzar en una solución.