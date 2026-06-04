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Problemas con el boleto estudiantil: piden trasladar igual a alumnos y docentes afectados

Tras los inconvenientes registrados con el beneficio del boleto gratuíto en la SUBE, el Gobierno solicitó a las empresas de transporte permitir el viaje de estudiantes y docentes mientras se resuelve la situación.

Por Gabriel Rotter [email protected]

Luego de los inconvenientes registrados el miércoles con el acceso al boleto estudiantil en algunas líneas de la Red Tulum, el Gobierno de San Juan informó que trabaja junto a SUBE para solucionar el problema que afecta a estudiantes y docentes.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte y Red Tulum solicitaron a las empresas de colectivos y a los choferes que, durante la jornada de este jueves, permitan viajar a los usuarios que no puedan acceder al beneficio, mientras se analiza cada caso de manera particular.

Además, se pidió a los conductores que registren los datos de las personas afectadas, incluyendo nombre, DNI y número de tarjeta SUBE, con el objetivo de identificar el origen de los inconvenientes y avanzar en una solución.

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Las autoridades también solicitaron colaboración y empatía por parte de los choferes para evitar situaciones conflictivas con los pasajeros hasta que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

Por el momento, el beneficio no fue suspendido y desde el Gobierno provincial aseguraron que continúan las gestiones para restablecer el servicio lo antes posible.

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