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Sábado gris y frío en San Juan: se esperan lloviznas durante todo el día

Tras el cambio de tiempo, la temperatura máxima apenas llegará a los 16°C. El viento Sur y la alta humedad estirarán la inestabilidad.

Tal como lo anticipaba el pronóstico, el fin de semana comenzó con condiciones puramente invernales en San Juan. Tras un viernes inestable, este sábado 18 de julio amaneció con el cielo completamente cubierto, una alta humedad del 83% y lloviznas intermitentes que, según el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrán durante gran parte de la jornada.

A primera hora de la mañana, el termómetro marcó una temperatura de 9.1°C, pero el viento del sector Sur, que sopla a unos 13 km/h, hizo que la sensación térmica descendiera hasta los 7.1°C.

Para el resto del día no se esperan grandes mejoras. Se prevé que la temperatura máxima alcance tímidamente los 16°C bajo un cielo mayormente nublado, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 8°C, consolidando un sábado frío, húmedo y gris en toda la provincia.

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