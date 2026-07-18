Sábado gris y frío en San Juan: se esperan lloviznas durante todo el día

A primera hora de la mañana, el termómetro marcó una temperatura de 9.1°C, pero el viento del sector Sur, que sopla a unos 13 km/h, hizo que la sensación térmica descendiera hasta los 7.1°C.

Para el resto del día no se esperan grandes mejoras. Se prevé que la temperatura máxima alcance tímidamente los 16°C bajo un cielo mayormente nublado, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 8°C, consolidando un sábado frío, húmedo y gris en toda la provincia.