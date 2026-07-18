Tal como lo anticipaba el pronóstico, el fin de semana comenzó con condiciones puramente invernales en San Juan. Tras un viernes inestable, este sábado 18 de julio amaneció con el cielo completamente cubierto, una alta humedad del 83% y lloviznas intermitentes que, según el Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrán durante gran parte de la jornada.
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Sábado gris y frío en San Juan: se esperan lloviznas durante todo el día
Tras el cambio de tiempo, la temperatura máxima apenas llegará a los 16°C. El viento Sur y la alta humedad estirarán la inestabilidad.