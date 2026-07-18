Lactancia materna: lanzan un emotivo concurso de fotografía

Para garantizar la seguridad y el resguardo de los participantes, las bases establecen un requisito indispensable: las fotos deben preservar la privacidad, evitando mostrar rostros o rasgos que permitan identificar a la madre, al bebé o a terceros.

Formato: Se pueden enviar hasta dos fotografías originales (una en formato vertical y otra en horizontal).

Vía de entrega: Deben remitirse por correo electrónico a [email protected] con el asunto "Concurso de Fotografía fortalecer lo que funciona".

Datos requeridos: En el cuerpo del mail se debe adjuntar nombre, apellido, teléfono de contacto y una breve descripción de la imagen (de no más de tres líneas).

Plazo: Hay tiempo de enviar los trabajos hasta el próximo 29 de julio.

Premios y exposición en el Centro Cívico

Un jurado especializado seleccionará las dos mejores fotografías del certamen. Las obras ganadoras no solo recibirán un premio, sino que además formarán parte de una muestra fotográfica que se exhibirá públicamente durante toda la Semana de la Lactancia.

La premiación oficial se concretará el 3 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en el marco de la Feria Comunitaria de la Lactancia Materna que se montará en el Hall Central de la planta baja del Centro Cívico. Como requisito exclusivo, los autores elegidos deberán estar presentes en dicha jornada para poder retirar sus distinciones.