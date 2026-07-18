"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > garita

Asaltaron una garita de seguridad en Rivadavia: los atraparon en un descampado

El custodio del barrio privado Terrazas del Oeste denunció el robo de su celular, un caloventor y una campera. La Policía montó un operativo cerrojo y atrapó a los dos delincuentes con las pertenencias de la víctima.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras perpetrar un audaz robo en el interior de un barrio privado del departamento Rivadavia. Los delincuentes asaltaron la garita de seguridad del complejo y se llevaron varios elementos de valor, pero terminaron tras las rejas tras intentar esconderse en un descampado de la zona.

El hecho de inseguridad ocurrió en el Barrio Terrazas del Oeste. Un llamado de alerta a la línea de emergencias 911 movilizó de inmediato a las patrullas policiales hacia el lugar. Al llegar, los efectivos entrevistaron al guardia de seguridad privada, quien relató que dos sujetos lo habían abordado para sustraerle un teléfono celular Samsung A06 azul oscuro, un caloventor marca Axel blanco y su propia campera, emprendiendo la huida a pie hacia una zona descampada situada al norte del vecindario.

Con las características aportadas, el personal policial desplegó un rastrillaje por los alrededores que arrojó resultados positivos en pocos minutos. Primero, los uniformados lograron interceptar a un joven de apellido Césped, de 21 años, quien llevaba entre sus manos el caloventor y el teléfono celular robados.

Te puede interesar...

Casi en paralelo, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste detectaron al segundo sospechoso, identificado como Muñoz, de 35 años. Al momento de la aprehensión, este último caminaba luciendo la campera que acababa de quitarle al damnificado.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, imputados por el delito de robo.

Temas

Te puede interesar