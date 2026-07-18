Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras perpetrar un audaz robo en el interior de un barrio privado del departamento Rivadavia. Los delincuentes asaltaron la garita de seguridad del complejo y se llevaron varios elementos de valor, pero terminaron tras las rejas tras intentar esconderse en un descampado de la zona.
Asaltaron una garita de seguridad en Rivadavia: los atraparon en un descampado
El custodio del barrio privado Terrazas del Oeste denunció el robo de su celular, un caloventor y una campera. La Policía montó un operativo cerrojo y atrapó a los dos delincuentes con las pertenencias de la víctima.