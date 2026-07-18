Asaltaron una garita de seguridad en Rivadavia: los atraparon en un descampado

El hecho de inseguridad ocurrió en el Barrio Terrazas del Oeste. Un llamado de alerta a la línea de emergencias 911 movilizó de inmediato a las patrullas policiales hacia el lugar. Al llegar, los efectivos entrevistaron al guardia de seguridad privada, quien relató que dos sujetos lo habían abordado para sustraerle un teléfono celular Samsung A06 azul oscuro, un caloventor marca Axel blanco y su propia campera, emprendiendo la huida a pie hacia una zona descampada situada al norte del vecindario.

Con las características aportadas, el personal policial desplegó un rastrillaje por los alrededores que arrojó resultados positivos en pocos minutos. Primero, los uniformados lograron interceptar a un joven de apellido Césped, de 21 años, quien llevaba entre sus manos el caloventor y el teléfono celular robados.