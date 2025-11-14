La comunidad de Cochagual, en el departamento Sarmiento, amaneció conmocionada por un brutal episodio de violencia familiar que dejó a un hombre al borde de la muerte. Entre las 5 y 6 de la mañana, en una propiedad ubicada en la zona de Corrientes y Avellaneda, un sanjuanino atacó ferozmente a su tío luego de una discusión desencadenada por una supuesta infidelidad.
Sarmiento conmocionado: violenta agresión tras descubrir una traición familiar
El hecho ocurrió durante la madrugada en Sarmiento. Tras confirmar una relación entre su pareja y su tío, un sanjuanino atacó brutalmente al familiar con un palo con clavos.