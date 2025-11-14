"
Sarmiento conmocionado: violenta agresión tras descubrir una traición familiar

El hecho ocurrió durante la madrugada en Sarmiento. Tras confirmar una relación entre su pareja y su tío, un sanjuanino atacó brutalmente al familiar con un palo con clavos.

La comunidad de Cochagual, en el departamento Sarmiento, amaneció conmocionada por un brutal episodio de violencia familiar que dejó a un hombre al borde de la muerte. Entre las 5 y 6 de la mañana, en una propiedad ubicada en la zona de Corrientes y Avellaneda, un sanjuanino atacó ferozmente a su tío luego de una discusión desencadenada por una supuesta infidelidad.

Según indicaron fuentes judiciales, el conflicto comenzó cuando la pareja del agresor inició una discusión en la que él le recriminó un presunto vínculo afectivo con su tío. En medio del intercambio, la mujer habría confirmado la relación y, según las mismas fuentes, el tío también lo habría admitido.

La revelación provocó una reacción descontrolada. El agresor tomó un palo con clavos y golpeó repetidamente a su tío, causándole heridas de extrema gravedad. Para los investigadores, la escena fue “de una crudeza impactante”.

El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos diagnosticaron fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo, lesiones que lo mantienen internado en estado crítico y bajo estricta observación.

