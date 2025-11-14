Sarmiento conmocionado: violenta agresión tras descubrir una traición familiar

Según indicaron fuentes judiciales, el conflicto comenzó cuando la pareja del agresor inició una discusión en la que él le recriminó un presunto vínculo afectivo con su tío. En medio del intercambio, la mujer habría confirmado la relación y, según las mismas fuentes, el tío también lo habría admitido.

La revelación provocó una reacción descontrolada. El agresor tomó un palo con clavos y golpeó repetidamente a su tío, causándole heridas de extrema gravedad. Para los investigadores, la escena fue “de una crudeza impactante”.