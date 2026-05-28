Nueva audiencia por Lucía Rubiño: testigos, dolor y pedido de justicia

“Queríamos acompañar el proceso, especialmente los días que las niñas venían a declarar”, expresó. Luego agregó: “Hemos decidido venir a acompañarlas porque deben estar bastante nerviosas y que sientan el apoyo que me han dado siempre a mí y que ahora les tengo que dar a ellas”.

image

La causa investiga la muerte de Lucía ocurrida el 15 de octubre de 2023 y tiene como principal acusado a N.M., imputado por homicidio con dolo eventual. La fiscalía sostiene que el joven participaba de maniobras imprudentes con vehículos al momento del hecho y que asumió el riesgo de provocar una tragedia.

Durante la jornada, Rubiño también volvió a reclamar que la acusación se mantenga en esos términos y cuestionó que todavía exista discusión sobre la figura penal.

“Esperemos que se lo pueda culpar por homicidio simple por dolo eventual, que es la carátula que tiene la causa”, sostuvo.

image

Con visible angustia, el padre de Lucía también manifestó su malestar por la falta de información oficial sobre el avance del expediente judicial. “No sabemos nada del proceso. Lo único que se sabe son las cosas que habla el abogado del pibe Manzur”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, insistió en que lo ocurrido aquella madrugada no puede ser considerado un accidente de tránsito común. “No es lo mismo que se te atraviese una moto a que hagan picadas y maniobras con el auto. Si vos cruzás una esquina a 150 kilómetros sabés que podés causar un accidente”, expresó.

Mientras las testimoniales avanzaban dentro de la sala, afuera del edificio judicial volvieron a repetirse las escenas de abrazos, carteles y mensajes de apoyo para la familia. “Lucía presente” fue una de las frases más escuchadas durante la concentración.

El debate continuará durante los próximos días con nuevas declaraciones y pruebas testimoniales que serán claves para determinar las responsabilidades penales en una de las causas que más conmoción generó en San Juan en los últimos años.