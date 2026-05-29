Robó equipos de aire acondicionado, los escondió en una casa y fue atrapado

La damnificada, una mujer de 37 años, relató que escuchó ruidos en el techo de su vivienda y al salir observó a varios sujetos trasladando un equipo de aire acondicionado. Según denunció, al gritarles, los sospechosos arrojaron el motor sobre el techo de un vecino y escaparon por los techos. Además, aseguró reconocer a Caballero como residente de la zona.

Posteriormente, vecinos indicaron que los equipos habían sido escondidos en otro domicilio. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al fondo de la vivienda y encontraron, debajo de un bulto de ropa, dos equipos de aire acondicionado: uno marca BCA con abolladuras y caños cortados, y otro marca Noblex también con cables y caños dañados. Ambos elementos fueron secuestrados.

Tanto el detenido como los equipos recuperados fueron trasladados a sede policial. Durante el operativo, algunos vecinos arrojaron piedras contra el personal policial.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, donde el ayudante fiscal Dr. Alejandro Díaz dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.