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Primavera con lluvias por encima de lo normal y temperaturas más bajas en Cuyo

El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para septiembre, octubre y noviembre mayores probabilidades de precipitaciones en el oeste de Cuyo. San Juan queda dentro de este escenario.

La primavera podría llegar a San Juan y a la región de Cuyo con un comportamiento climático particular. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre, que ubica al oeste de Cuyo entre las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores normales.

El informe también señala una tendencia a temperaturas medias inferiores a las habituales en gran parte de Cuyo, además de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y sectores de la Patagonia.

Para San Juan, el escenario plantea una primavera en la que podrían combinarse temperaturas más moderadas y una mayor presencia de precipitaciones, aunque esto no significa que vaya a llover durante todo el período ni permite establecer cantidades exactas de agua.

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El SMN explica que el pronóstico trimestral surge de la combinación de modelos climáticos globales, modelos estadísticos nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Las categorías utilizadas —normal, superior a la normal e inferior a la normal— representan probabilidades y no valores concretos.

La región presenta una señal diferenciada respecto de otras zonas del país. Mientras el oeste de Cuyo aparece entre las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, la temperatura media presenta una tendencia hacia registros inferiores a los habituales.

Este panorama resulta especialmente relevante para San Juan, Mendoza y sectores de San Luis, donde la evolución de las precipitaciones durante la primavera puede tener impacto en actividades productivas, turísticas y en la planificación de distintos sectores.

El organismo meteorológico recomienda interpretar esta perspectiva junto con los pronósticos diarios, semanales y el Sistema de Alerta Temprana, ya que el informe trimestral no permite anticipar eventos meteorológicos puntuales.

El Niño suma incertidumbre al escenario

El pronóstico se desarrolla además en un contexto de influencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Según el informe citado, la Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño continúe intensificándose hasta alcanzar una condición fuerte entre agosto y octubre de 2026.

El fenómeno puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas, aunque su impacto no es uniforme en todo el territorio argentino. Las señales más marcadas se esperan principalmente en el Litoral y el noreste, donde aumenta la probabilidad de lluvias abundantes y tormentas intensas.

En Cuyo, el pronóstico del SMN apunta particularmente a mayores probabilidades de precipitaciones en el oeste de la región y temperaturas por debajo de los valores normales, configurando un escenario que deberá seguirse durante los próximos meses.

FUENTE: con información de Infoabe

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