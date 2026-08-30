Primavera con lluvias por encima de lo normal y temperaturas más bajas en Cuyo

El SMN explica que el pronóstico trimestral surge de la combinación de modelos climáticos globales, modelos estadísticos nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Las categorías utilizadas —normal, superior a la normal e inferior a la normal— representan probabilidades y no valores concretos.

La región presenta una señal diferenciada respecto de otras zonas del país. Mientras el oeste de Cuyo aparece entre las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, la temperatura media presenta una tendencia hacia registros inferiores a los habituales.

Este panorama resulta especialmente relevante para San Juan, Mendoza y sectores de San Luis, donde la evolución de las precipitaciones durante la primavera puede tener impacto en actividades productivas, turísticas y en la planificación de distintos sectores.

El organismo meteorológico recomienda interpretar esta perspectiva junto con los pronósticos diarios, semanales y el Sistema de Alerta Temprana, ya que el informe trimestral no permite anticipar eventos meteorológicos puntuales.

El Niño suma incertidumbre al escenario

El pronóstico se desarrolla además en un contexto de influencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Según el informe citado, la Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño continúe intensificándose hasta alcanzar una condición fuerte entre agosto y octubre de 2026.

El fenómeno puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas, aunque su impacto no es uniforme en todo el territorio argentino. Las señales más marcadas se esperan principalmente en el Litoral y el noreste, donde aumenta la probabilidad de lluvias abundantes y tormentas intensas.

En Cuyo, el pronóstico del SMN apunta particularmente a mayores probabilidades de precipitaciones en el oeste de la región y temperaturas por debajo de los valores normales, configurando un escenario que deberá seguirse durante los próximos meses.