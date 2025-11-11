Un equipo sanjuanino tiene a cargo la producción visual del Show del Velódromo

“El trabajo comenzó teniendo en cuenta las indicaciones de la directora artística del espectáculo, Belén Montilla, que es quien eligió la estética de cada escena en base al guión. A partir de ahí, empezamos a analizar qué recursos utilizar”, comentó Agostina Poblete, asistente de Dirección Audiovisual.

De esta manera, “el espectador podrá apreciar, en detalle y desde cualquier ubicación, los personajes, cantantes, poetas y animaciones que tienen que ver con la identidad de la FNS vinculadas a la idiosincrasia local.

Así, esta producción creativa se reproducirá en diez pantallas: cuatro distribuidas en la base de la pista del velódromo y seis superiores.

Cabe destacar que el equipo, además de ser multidisciplinar, está integrado por sanjuaninos. “Esta producción, cien por ciento local, no se dio en otras oportunidades ya que se hacía también con profesionales de afuera. Gracias a la experiencia en roles menores que hemos tenido en otras ediciones de la fiesta, hoy nos da la posibilidad de contar con roles mayores y trabajar en forma integrada”, enfatizó la asistente de dirección y resaltó que “participar en una producción de este nivel significa un gran desafío y, además, un reconocimiento significativo en nuestro rubro. Es un gran trabajo que nos representa y nos da una gran pantalla, literal y metafóricamente, para mostrar lo que podemos hacer”.

Para tener en cuenta

Los tickets de la FNS se pueden adquirir en la plataforma www.autoentrada.com y, de manera presencial, en boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

La entrada más económica tiene un valor de $5000 y permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.