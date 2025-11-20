Debutó "San Juan, mi tierra querida", el show central de la FNS 2025

El espectáculo avanzó con una narrativa poética y musical que buscó representar al pueblo sanjuanino a través de sus paisajes, tradiciones y su proyección hacia el futuro. En el inicio, piezas interpretadas por Andrés Cantos, Ernesto Villavicencio, Javier Acuña y Eli Domínguez recrearon una escena típica de un patio local.

Uno de los ejes del espectáculo fue la recuperación de textos de la literatura sanjuanina. Fragmentos de “La Montaña”, de Leónidas Escudero, ocuparon un espacio destacado por su vínculo entre naturaleza, silencio y fortaleza interior. También se incluyeron versos de Susana Lage (“Por nacer en el desierto”), de Ernesto Villavicencio (“San Juan por mi sangre”), además de textos de Federico Araya, Mariana Arias y José Campus.

El homenaje literario sumó un tramo dedicado a Buenaventura Luna con “Vallecito de Huaco”, y a Reina Domínguez mediante “La casa del eterno poema”.

Un cierre con sello propio

Hacia el final, el espectáculo tomó un tono más festivo con la participación de Martina Flores y Melisa Quiroga, quienes interpretaron “Brillamos cada vez más alto”, una canción creada especialmente para esta edición.

El cierre reunió a todas las voces en una interpretación de “San Juan, mi tierra querida”, que generó una fuerte respuesta del público y culminó con aplausos que reconocieron el trabajo de los artistas locales.