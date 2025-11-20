Debutó "San Juan, mi tierra querida", el show central de la FNS 2025
El show inaugural “Ay San Juan”, con más de 300 artistas en escena, abrió la Fiesta Nacional del Sol 2025 con poesía, música y homenajes a figuras clave de la cultura provincial.
Pasadas las 21 de este jueves 20 de noviembre, se realizó la apertura oficial del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el Velódromo Vicente Chancay. La propuesta, titulada “Ay San Juan: Una declaración de amor en canciones”, marcó el inicio artístico de la celebración provincial con una puesta que reunió música, poesía, danza y recursos tecnológicos.
El gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y demás autoridades del gabinete estuvieron presentes en la primera presentación, que contó con más de 300 artistas sanjuaninos en escena. Este show se repetirá cada noche de la fiesta.
Embed
La previa estuvo a cargo del actor y conductor Darío Barassi, el influencer Mauricio “El Yarco” Nozica y la periodista Luciana Voiro, quienes animaron al público con humor e interacción hasta el inicio de la función.
El espectáculo avanzó con una narrativa poética y musical que buscó representar al pueblo sanjuanino a través de sus paisajes, tradiciones y su proyección hacia el futuro. En el inicio, piezas interpretadas por Andrés Cantos, Ernesto Villavicencio, Javier Acuña y Eli Domínguez recrearon una escena típica de un patio local.
Uno de los ejes del espectáculo fue la recuperación de textos de la literatura sanjuanina. Fragmentos de “La Montaña”, de Leónidas Escudero, ocuparon un espacio destacado por su vínculo entre naturaleza, silencio y fortaleza interior. También se incluyeron versos de Susana Lage (“Por nacer en el desierto”), de Ernesto Villavicencio (“San Juan por mi sangre”), además de textos de Federico Araya, Mariana Arias y José Campus.
El homenaje literario sumó un tramo dedicado a Buenaventura Luna con “Vallecito de Huaco”, y a Reina Domínguez mediante “La casa del eterno poema”.
Un cierre con sello propio
Hacia el final, el espectáculo tomó un tono más festivo con la participación de Martina Flores y Melisa Quiroga, quienes interpretaron “Brillamos cada vez más alto”, una canción creada especialmente para esta edición.
El cierre reunió a todas las voces en una interpretación de “San Juan, mi tierra querida”, que generó una fuerte respuesta del público y culminó con aplausos que reconocieron el trabajo de los artistas locales.