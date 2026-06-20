Por primera vez Aprender, Trabajar y Producir llegó a la Difunta Correa

La primera clase de la capacitación en Marketing y Comercio Electrónico, en el Hotel Terrazas Difunta Correa, tuvo una buena convocatoria y repercusiones muy positivas. En el encuentro que se llevó a cabo en la tarde del jueves 18 de junio, los asistentes recibieron una primera aproximación a la temática y se les explicaron los ejes que se abordarán en el curso.

De esta manera, el programa Aprender, Trabajar y Producir, que ya está presente en todos los departamentos de San Juan, continúa ampliando su alcance a las distintas localidades. El futuro de la provincia se construye junto a los sanjuaninos como protagonistas. Por eso, la gestión del gobernador Marcelo Orrego hace especial énfasis en los pilares de este programa que en 2025 capacitó a más de 10.000 sanjuaninos.