Personal de la Dirección del Empleo y Formación, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, asistió al departamento Caucete para dar comienzo a una capacitación muy significativa para la comunidad. Se trata de la primera vez en que el programa Aprender, Trabajar y Producir llega a la Difunta Correa, en la localidad de Vallecito.
Por primera vez Aprender, Trabajar y Producir llegó a la Difunta Correa
El programa que brinda formación profesional, prácticas profesionalizantes y herramientas de autoempleo inició una capacitación en Caucete.