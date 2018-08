Por la muerte de Alan, se activa el protocolo de investigación para saber qué pasó en la escuela

Para este caso, como para tantos otros, existe un protocolo de accidentes que debe cumplir cada institución educativa y el Ministerio de Educación, para dar cuenta de lo que ocurre en el caso de un hecho lamentable. En esta oportunidad, fue Alan González la víctima de un hecho que tal vez pudo haberse evitado, o no, el 31 de mayo pasado en la escuela Bernardino Rivadavia. Entonces, con el objetivo puesto en echarle luz a la verdad, el Ministerio iniciará una investigación sobre los pasos del pequeño al momento del episodio. Mientras tanto, el titular de la cartera, Felipe de Los Ríos, se mostró pesaroso y consternado por el fatal desenlace del niño de 9 años.













"Nos sentimos consternados y entristecidos porque es muy triste perder un alumno en esta situación. A pesar de que el niño pudo volver a la escuela después de la primera operación, tuvo que ser nuevamente intervenido y las condiciones biológicas no lo acompañaron, tristemente", relató de Los Ríos. En este sentido, no se deslindó de la obligación de saber los detalles que llevaron a Alan a esta situación. "Vemos qué es lo que nos recomienda el departamento jurídico. Más allá de esto podemos en relieve que el chico fue asistido y la familia fue acompañada en el proceso. Hoy tenemos la triste noticia de no contar más con él", expresó el ministro.









Alan jugaba en el patio de la escuela Rivadavia, en la hora de gimnasia. Ese día estaban ensayando el desfile que protagonizarían los alumnos de 4to grado en el marco de la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, que sería en junio. Ese día, por causas que aún se desconocen, Alan se clavó un palo y se perforó el intestino lo que provocó una peritonitis y debió ser operado por primera vez. Como tenía el tronco intestinal herido, los médicos del CIMYN decidieron colocarle una bolsa de colostomía que tuvo consigo más de dos meses. Haciendo una vida casi normal, Alan pudo ser parte del grupo que prometió la Bandera y volvió a la escuela hasta la semana pasada.













Fue el sábado último cuando debió ser intervenido, una vez más, porque debían extraerle la bolsa. Después de la intervención y de que el pequeño pasara a Terapia Intensiva, sufrió un "estatus" de convulsiones durante 20 minutos lo que provocó un colapso en su sistema neuronal por falta de oxígeno. En cuestión de minutos, el pequeño falleció. Su familia donará los órganos.





