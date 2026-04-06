Ignacio Lago, ex San Martín, presentó a su novio en la televisión

El delantero, que tuvo un paso por el Verdinegro en 2022, se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en presentar públicamente a su pareja hombre.

Ignacio "Nacho" Lago, recordado por la hinchada de San Martín de San Juan por su paso en la temporada 2022 —donde disputó 16 partidos y convirtió 4 goles—, es hoy noticia nacional por un hecho que rompe tabúes en el fútbol argentino. El actual referente de Colón de Santa Fe presentó oficialmente a su novio durante una entrevista en vivo, marcando un precedente de visibilidad en el deporte profesional del país.

El momento ocurrió en el programa Sangre y Luto (Aire de Santa Fe). La producción sorprendió al futbolista con un video de su pareja, quien le dedicó palabras de aliento y admiración: "Espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés", expresó el joven en la grabación, cerrando con un agradecimiento por defender los colores de su ciudad.

"Lo vivimos como el fútbol"

Visiblemente conmovido, Lago no dudó en abrir su corazón tras ver las imágenes. "Es un amor irracional. Lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", reflexionó el delantero ante la sorpresa, destacando que su pareja es "muy atento" y suele dar muestras de cariño de formas especiales.

La declaración de Lago fue celebrada tanto por los conductores como por el ambiente deportivo, al naturalizar una realidad que pocas veces se hace pública en el fútbol masculino de alto rendimiento.

