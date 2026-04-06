Robos con pérdidas millonarias arruinaron la semana santa de dos familias

A partir de ese dato, la Policía comenzó a trabajar en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, y en la recolección de testimonios de vecinos que puedan haber advertido movimientos sospechosos. En paralelo, también se sigue el rastro de las tarjetas robadas, incluso con la posibilidad de que hayan sido utilizadas fuera de la provincia, lo que podría aportar pistas concretas sobre los autores.

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El segundo caso se registró también el sábado, pero en el departamento Rivadavia, y tuvo características diferentes aunque igual de impactantes. Allí, delincuentes aprovecharon la ausencia de una familia durante el feriado para ingresar a una vivienda y concretar un robo que superó los 27 millones de pesos.

El hecho fue descubierto por el hijo de la propietaria, quien tiene un taller en el mismo domicilio. Al regresar cerca de las 21 horas, encontró la ventana trasera violentada, lo que evidenciaba el ingreso de los ladrones. Dentro de la casa, el panorama era desolador: se habían llevado 15.000 dólares —más de 20 millones de pesos—, otros 7 millones en efectivo y una importante cantidad de herramientas de trabajo.

Segun fuentes policiales, creen que los delincuentes no solo accedieron a la vivienda, sino que además encontraron las llaves del taller, lo que les permitió moverse con mayor facilidad y llevarse más elementos sin necesidad de forzar accesos adicionales. El robo se habría producido entre las 13 y las 21 horas, en una franja donde la propiedad permaneció deshabitada.