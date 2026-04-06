Rivadavia: hasta 40% de descuento en el pago de la Tasa de Inmueble

Descuento por Pago Anual: Aquellos vecinos que decidan abonar la anualidad completa antes del 10 de abril accederán a un 10% de descuento .

Beneficio "Vecino Responsable": Quienes se encontraban al día con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025 cuentan con un 20% de descuento adicional aplicado de forma automática en su boleta.

Ahorro por Pago Digital: Con el fin de fomentar la modernización, quienes realicen el pago a través de la web oficial del municipio obtendrán un 10% de descuento extra.

Canales de consulta y asistencia

Para aquellos vecinos que necesiten conocer su estado de deuda o requieran asistencia técnica para operar de manera online, la municipalidad habilitó los siguientes medios:

Sitio Web oficial:

Teléfono de consultas: 264-5-469993

Desde la gestión de Sergio Miodowsky destacaron que la recaudación de estos fondos es fundamental para garantizar la continuidad de las obras y la calidad de los servicios que transforman el día a día de los rivadavienses.

Prensa Rivadavia