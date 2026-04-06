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Rivadavia: hasta 40% de descuento en el pago de la Tasa de Inmueble

Sergio Miodowsky lanzó el programa "Rivadavia Cumple", que ofrece hasta un 40% de ahorro acumulado para los vecinos.

El Municipio de Rivadavia informó la vigencia de una serie de beneficios exclusivos destinados a premiar el cumplimiento de los contribuyentes y facilitar la regularización de la Tasa de Servicios sobre Inmueble.

Bajo la premisa de incentivar el compromiso ciudadano para el sostenimiento de los servicios departamentales, se han establecido tres niveles de descuentos que pueden ser acumulativos:

Los beneficios vigentes

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  • Descuento por Pago Anual: Aquellos vecinos que decidan abonar la anualidad completa antes del 10 de abril accederán a un 10% de descuento.

  • Beneficio "Vecino Responsable": Quienes se encontraban al día con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025 cuentan con un 20% de descuento adicional aplicado de forma automática en su boleta.

  • Ahorro por Pago Digital: Con el fin de fomentar la modernización, quienes realicen el pago a través de la web oficial del municipio obtendrán un 10% de descuento extra.

Canales de consulta y asistencia

Para aquellos vecinos que necesiten conocer su estado de deuda o requieran asistencia técnica para operar de manera online, la municipalidad habilitó los siguientes medios:

  • Sitio Web oficial:

  • Teléfono de consultas: 264-5-469993

Desde la gestión de Sergio Miodowsky destacaron que la recaudación de estos fondos es fundamental para garantizar la continuidad de las obras y la calidad de los servicios que transforman el día a día de los rivadavienses.

Prensa Rivadavia

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