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Abogado ausente: suspendieron un juicio por tentativa de homicidio

Un juicio por tentativa de homicidio fue suspendido en Tribunales tras la ausencia del abogado defensor. Los imputados deberán designar nueva defensa.

Una situación inusual obligó a suspender este lunes por la mañana un juicio oral y público en Tribunales, donde debía comenzar el debate contra un hombre y una mujer acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La audiencia estaba prevista para las 8, pero no pudo iniciarse debido a la incomparecencia del abogado defensor de ambos imputados, quien no se presentó ni respondió a los intentos de contacto realizados desde la organización del proceso.

Ante este escenario, las autoridades resolvieron postergar el inicio del juicio hasta este martes a la misma hora, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa de los acusados y asegurar el normal desarrollo del debate.

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Como consecuencia de lo ocurrido, el letrado fue apartado de la causa y ahora se analiza la aplicación de una sanción por parte del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta el perjuicio generado en el proceso judicial. De todos modos, el profesional tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a defensa en el marco de esa evaluación.

En paralelo, los imputados deberán definir quién asumirá su representación legal para la próxima audiencia. Podrán optar por designar un abogado particular o bien aceptar la intervención de la defensa oficial, alternativa que aún no fue confirmada.

El juicio involucra a Ángel Paulo Neira, acusado de tentativa de homicidio, y a Flavia Vargas, imputada por abuso de arma de fuego, en relación a un hecho violento ocurrido en noviembre de 2024 en el asentamiento Santa Bárbara.

La suspensión generó demoras en el cronograma judicial y reabre el debate sobre la responsabilidad profesional en instancias clave del proceso penal.

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