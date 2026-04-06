Ley de Glaciares: Orrego, el único gobernador que expondrá en Diputados
El mandatario sanjuanino participará en el debate clave por la ley de glaciares. Buscará fijar la postura provincial en una discusión que impacta en la minería.
En una semana determinante para el futuro de la Ley de Glaciares, San Juan tendrá un rol protagónico con la exposición del gobernador Marcelo Orrego, quien participará del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y será el único mandatario provincial en hacerlo de manera virtual.
La reunión está convocada para este martes a las 14 en el Anexo C del Congreso nacional, donde se buscará avanzar con el dictamen que permita llevar el proyecto al recinto al día siguiente. En ese contexto, la presencia de Orrego —aunque vía Zoom— marca el peso político que la provincia busca imprimirle a una discusión que considera estratégica.
La intervención del gobernador se dará en línea con la postura que San Juan viene sosteniendo desde el inicio del debate: la necesidad de establecer criterios claros que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de la actividad minera, uno de los pilares de la economía provincial.
El eje del proyecto en tratamiento no apunta a una modificación integral de la ley vigente, sino a una aclaratoria técnica sobre los alcances de los ambientes glaciares y periglaciares. Este punto es clave, ya que en los últimos años generó interpretaciones dispares que derivaron en conflictos con proyectos productivos.
La provincia ya había comenzado a posicionarse en instancias previas. En la audiencia pública realizada a fines de marzo, representantes del Ejecutivo sanjuanino participaron junto a cientos de expositores, en un debate que reunió a voces de todo el país, aunque con una participación limitada frente a la alta cantidad de inscriptos.
Ahora, el foco está puesto en el Congreso. En paralelo a la exposición del mandatario, también formarán parte del debate funcionarios del área minera y ambiental a nivel nacional, quienes aportarán definiciones técnicas en la previa de la firma de dictámenes.
Para San Juan, la discusión no es menor. La posibilidad de avanzar con una normativa más precisa es vista como una herramienta para dar previsibilidad a las inversiones y evitar interpretaciones que puedan frenar el desarrollo de proyectos.
Con el dictamen en juego y los votos aún en disputa, la intervención de Orrego se inscribe en una estrategia más amplia de las provincias mineras para incidir en una ley que puede redefinir el mapa productivo del país.