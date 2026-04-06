Coparticipación: San Juan no figura entre las provincias que recibirán adelantos

Cuyo: Mendoza (única de la región).

Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Salta y Tucumán.

Patagonia: Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. (Cabe recordar que Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo a principios de año).

Cómo funciona el mecanismo

Se trata de un anticipo de fondos que ya pertenecen a las provincias por ley, pero que la Nación gira de manera adelantada para otorgar liquidez ante la baja en la recaudación. El decreto establece que estos montos:

Deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal (antes de fin de año).

Tienen una tasa del 15% , sensiblemente menor a la del mercado financiero.

Serán descontados de los envíos de coparticipación futuros de cada jurisdicción.

El contexto de la medida

La decisión nacional responde al deterioro de los ingresos provinciales. Según informes de consultoras como Politikon Chaco y CEPA, las transferencias automáticas registraron caídas reales de entre el 6% y 7% en el primer trimestre.

Pese a que San Juan también se ve afectada por la contracción de recursos de origen nacional, por el momento la administración local no ha sido incluida en este régimen de asistencia extraordinaria sistematizado por el Ejecutivo Nacional.

Fuente: TN