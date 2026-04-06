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Luto en la justicia: Murió Jose Luis "Juanchi" Romero, juez de la Cámara de Paz

Tenía 57 años y se desempeñaba en la Cámara de Apelación de Paz. Su fallecimiento generó conmoción en la Justicia y la politica local.

El fallecimiento de Juan Luis “Juanchi” Romero, a los 57 años, generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político de la provincia. El magistrado se desempeñaba como integrante de la Cámara de Apelación de Paz desde 2015 y contaba con una extensa trayectoria tanto en la función pública como en el ejercicio del derecho.

La noticia fue confirmada este lunes por el Poder Judicial, que expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que destacó su labor dentro del sistema judicial sanjuanino. Su muerte se produjo luego de atravesar una enfermedad que lo afectaba desde hacía tiempo.

Romero había construido un perfil que combinaba experiencia técnica y participación política. Antes de su desembarco en la magistratura, tuvo un rol relevante durante una etapa de gestión provincial, donde ocupó cargos de peso dentro del área de Gobierno y Justicia. En ese período, fue considerado una figura de consulta en la toma de decisiones vinculadas al funcionamiento institucional.

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Su llegada al Poder Judicial se concretó en octubre de 2015, cuando asumió como juez de la Cámara de Apelación de Paz, un fuero sensible dentro del esquema judicial. Desde allí, desarrolló su tarea durante casi una década, consolidándose como un actor reconocido en el ámbito tribunalicio.

En su paso por la gestión pública, también participó en la elaboración de herramientas normativas vinculadas a la administración estatal, entre ellas iniciativas orientadas al tratamiento de bienes secuestrados por fuerzas de seguridad, que aún continúan vigentes.

En lo personal, era padre de tres hijos y mantenía un fuerte vínculo con distintos sectores de la vida institucional y política de la provincia, donde era ampliamente conocido.

Su fallecimiento deja vacante un lugar clave dentro de la Cámara de Apelación de Paz y abre el proceso formal para la designación de un reemplazante, en un contexto marcado por el reconocimiento a su trayectoria y el pesar por su pérdida.

Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el velorio ni el sepelio.

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