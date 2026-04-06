Luto en la justicia: Murió Jose Luis "Juanchi" Romero, juez de la Cámara de Paz

Su llegada al Poder Judicial se concretó en octubre de 2015, cuando asumió como juez de la Cámara de Apelación de Paz, un fuero sensible dentro del esquema judicial. Desde allí, desarrolló su tarea durante casi una década, consolidándose como un actor reconocido en el ámbito tribunalicio.

En su paso por la gestión pública, también participó en la elaboración de herramientas normativas vinculadas a la administración estatal, entre ellas iniciativas orientadas al tratamiento de bienes secuestrados por fuerzas de seguridad, que aún continúan vigentes.

En lo personal, era padre de tres hijos y mantenía un fuerte vínculo con distintos sectores de la vida institucional y política de la provincia, donde era ampliamente conocido.

Su fallecimiento deja vacante un lugar clave dentro de la Cámara de Apelación de Paz y abre el proceso formal para la designación de un reemplazante, en un contexto marcado por el reconocimiento a su trayectoria y el pesar por su pérdida.

Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre el velorio ni el sepelio.