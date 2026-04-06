El fallecimiento de Juan Luis “Juanchi” Romero, a los 57 años, generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político de la provincia. El magistrado se desempeñaba como integrante de la Cámara de Apelación de Paz desde 2015 y contaba con una extensa trayectoria tanto en la función pública como en el ejercicio del derecho.
Luto en la justicia: Murió Jose Luis "Juanchi" Romero, juez de la Cámara de Paz
Tenía 57 años y se desempeñaba en la Cámara de Apelación de Paz. Su fallecimiento generó conmoción en la Justicia y la politica local.