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Controles gratuitos de voz en el Rawson: cómo y cuándo acceder

El hospital realizará evaluaciones sin turno en abril por el Día Mundial de la Voz. Incluyen estudios especializados y están abiertas a toda la comunidad.

En el marco del Día Mundial de la Voz, el Hospital Guillermo Rawson llevará adelante una campaña de controles gratuitos destinada a la detección temprana de afecciones vocales y a la concientización sobre el cuidado de una herramienta clave en la vida cotidiana.

Las jornadas se desarrollarán los días 14, 15, 21 y 22 de abril, en horario de 8 a 11.30, en el sector de Fonoaudiología ubicado en la planta baja del ala sur del edificio sobre calle General Paz, pasando avenida Rawson. La atención será por orden de llegada y no se requerirá turno previo.

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Durante cada jornada, los profesionales realizarán evaluaciones completas que incluyen estudios específicos como fibroscopía laríngea, además de un análisis perceptual y funcional de la voz. El abordaje será conjunto entre especialistas en Otorrinolaringología y Fonoaudiología, lo que permite una mirada integral sobre posibles patologías o disfunciones.

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La convocatoria está dirigida tanto a personas que utilizan la voz de manera intensiva en su trabajo —como docentes, locutores, cantantes o vendedores— como al público en general que desee conocer su estado vocal, incluso sin presentar síntomas.

Desde el hospital remarcan que muchas afecciones pueden prevenirse o tratarse a tiempo si se detectan de forma precoz. En ese sentido, advierten sobre algunos signos de alerta, como la disfonía persistente por más de dos semanas, y recomiendan no postergar la consulta médica ante cambios en la voz.

Además, insisten en hábitos básicos para el cuidado vocal: mantener una hidratación constante, evitar el consumo de tabaco y bebidas irritantes, respetar horas de descanso y utilizar la voz de manera adecuada, sin forzarla ni gritar.

La iniciativa se enmarca en una campaña de alcance global que busca poner en agenda la importancia de la salud vocal, no solo como herramienta de comunicación, sino también como parte fundamental de la calidad de vida.

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