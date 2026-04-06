Controles gratuitos de voz en el Rawson: cómo y cuándo acceder

La convocatoria está dirigida tanto a personas que utilizan la voz de manera intensiva en su trabajo —como docentes, locutores, cantantes o vendedores— como al público en general que desee conocer su estado vocal, incluso sin presentar síntomas.

Desde el hospital remarcan que muchas afecciones pueden prevenirse o tratarse a tiempo si se detectan de forma precoz. En ese sentido, advierten sobre algunos signos de alerta, como la disfonía persistente por más de dos semanas, y recomiendan no postergar la consulta médica ante cambios en la voz.

Además, insisten en hábitos básicos para el cuidado vocal: mantener una hidratación constante, evitar el consumo de tabaco y bebidas irritantes, respetar horas de descanso y utilizar la voz de manera adecuada, sin forzarla ni gritar.

La iniciativa se enmarca en una campaña de alcance global que busca poner en agenda la importancia de la salud vocal, no solo como herramienta de comunicación, sino también como parte fundamental de la calidad de vida.