Capital comenzó con operativo oftalmológico para niños y adolescentes

La movilidad estará en el CIC del Barrio Manantiales, en las calles Agustín Gómez, entre Periodistas Sanjuaninos y Catamarca, Capital. La atención será de 9 a 13 horas para la realización de controles oftalmológicos de agudeza y graduación para determinar la necesidad de corrección visual a través del uso de lentes o no y, luego, de 14 a 16 horas, se recibirán recetas médicas obtenidas en otros consultorios oftalmológicos para iniciar el proceso de la fabricación de anteojos.

La iniciativa comprende a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que obtendrán los lentes, sin costo, en la misma jornada ya que el dispositivo viene dotado de equipamiento oftalmológico especializado que permite la confección de los anteojos.