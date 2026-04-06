Desde este lunes 6 hasta el viernes 10 de abril, estará en Capital, una combi del programa del Ministerio de Capital Humano de Nación Ver para ser Libres que, en conjunto con la Dirección de Políticas para la Equidad del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la municipalidad de la Capital, facilitará la obtención de anteojos para niños, niñas y adolescentes.
Capital comenzó con operativo oftalmológico para niños y adolescentes
Se podrá obtener los lentes además de hacer controles de salud y tramitar DNI y tarjeta SUBE. Es para personas de 6 a 17 años. Estará en el CIC del Barrio Manantiales.