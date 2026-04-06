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Capital comenzó con operativo oftalmológico para niños y adolescentes

Se podrá obtener los lentes además de hacer controles de salud y tramitar DNI y tarjeta SUBE. Es para personas de 6 a 17 años. Estará en el CIC del Barrio Manantiales.

Desde este lunes 6 hasta el viernes 10 de abril, estará en Capital, una combi del programa del Ministerio de Capital Humano de Nación Ver para ser Libres que, en conjunto con la Dirección de Políticas para la Equidad del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la municipalidad de la Capital, facilitará la obtención de anteojos para niños, niñas y adolescentes.

La movilidad estará en el CIC del Barrio Manantiales, en las calles Agustín Gómez, entre Periodistas Sanjuaninos y Catamarca, Capital. La atención será de 9 a 13 horas para la realización de controles oftalmológicos de agudeza y graduación para determinar la necesidad de corrección visual a través del uso de lentes o no y, luego, de 14 a 16 horas, se recibirán recetas médicas obtenidas en otros consultorios oftalmológicos para iniciar el proceso de la fabricación de anteojos.

La iniciativa comprende a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que obtendrán los lentes, sin costo, en la misma jornada ya que el dispositivo viene dotado de equipamiento oftalmológico especializado que permite la confección de los anteojos.

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En la oportunidad, también se suman los ministerios de Salud y de Gobierno, para hacer habrá controles clínicos, pediátricos, vacunación y atención odontológica además de la posibilidad de tramitar la renovación y la realización de DNI y la tarjeta Sube para personas de todas las edades.

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