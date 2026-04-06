La semana comenzó con una fina garúa que tomó por sorpresa a los departamentos aledaños al Gran San Juan. Las imágenes muestran las condiciones de visibilidad y el asfalto húmedo en el camino al departamento de Ullum, uno de los puntos más afectados por la llovizna matinal, al igual que la zona de Santa Lucía.
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La fina garúa sorprendió a Ullum y Santa Lucía en un lunes gris
San Juan transita su tercer día consecutivo con el cielo cubierto. Las precipitaciones afectaron principalmente el camino hacia Ullum y diversos sectores de Santa Lucía.