La fina garúa sorprendió a Ullum y Santa Lucía en un lunes gris

Con este lunes, la provincia suma ya tres días consecutivos con el cielo mayormente nublado, cumpliendo con creces lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico para el resto del día

A pesar de la inestabilidad de las primeras horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C. Sin embargo, el alivio será breve: