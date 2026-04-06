"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ullum

La fina garúa sorprendió a Ullum y Santa Lucía en un lunes gris

San Juan transita su tercer día consecutivo con el cielo cubierto. Las precipitaciones afectaron principalmente el camino hacia Ullum y diversos sectores de Santa Lucía.

La semana comenzó con una fina garúa que tomó por sorpresa a los departamentos aledaños al Gran San Juan. Las imágenes muestran las condiciones de visibilidad y el asfalto húmedo en el camino al departamento de Ullum, uno de los puntos más afectados por la llovizna matinal, al igual que la zona de Santa Lucía.

Con este lunes, la provincia suma ya tres días consecutivos con el cielo mayormente nublado, cumpliendo con creces lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico para el resto del día

A pesar de la inestabilidad de las primeras horas, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C. Sin embargo, el alivio será breve:

Te puede interesar...

  • Viento Sur: Se prevé el ingreso de una masa de aire desde el sur durante la tarde.
  • Ráfagas: La intensidad del viento podría alcanzar ráfagas de hasta 45 km/h, marcando un descenso térmico hacia el final del día.
  • Se recomienda circular con precaución en las rutas afectadas por la humedad y mantenerse abrigado ante el cambio de condiciones previsto para la tarde.

Temas

Te puede interesar