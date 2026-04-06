Controles, detenciones y alcoholemia: el saldo de Semana Santa

image

Aun así, los excesos estuvieron presentes. Las infracciones viales y los disturbios menores marcaron buena parte de las intervenciones. En total, se labraron más de 200 actas en operativos de tránsito y controles en rutas. En la zona de Vallecito, además, se retuvieron 9 motos y 4 autos cuyos conductores circulaban bajo los efectos del alcohol.

Dentro del total de detenidos, los casos más graves fueron menores en comparación con el volumen general: 22 personas quedaron involucradas en causas penales y otras 21 fueron aprehendidas en situaciones de flagrancia. También hubo intervenciones vinculadas al consumo de sustancias prohibidas, en operativos coordinados con la justicia federal.

El operativo no solo se concentró en los puntos turísticos. En paralelo, la presencia policial se reforzó en distintos barrios de la provincia, especialmente en sectores considerados conflictivos como Rawson, Chimbas y algunas zonas de Pocito. Allí, los patrullajes se intensificaron en base a un esquema de prevención que prioriza los lugares con mayor incidencia delictiva.

image

En total, más de 2.800 efectivos participaron del despliegue, entre controles viales, recorridas preventivas y operativos en zonas urbanas y rurales. El objetivo fue sostener el orden en un contexto de alta circulación y evitar situaciones que pudieran escalar.

Pese a estos episodios y a la cantidad de intervenciones, el balance general muestra una disminución en los incidentes en comparación con años anteriores. La fuerte presencia policial, visible tanto en rutas como en barrios, fue uno de los factores que contribuyó a ese resultado y que, según se pudo percibir, también fue valorado por quienes transitaron la provincia durante estos días.