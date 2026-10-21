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Más de 700 sanjuaninos ovacionaron el ensayo general de La Traviata

En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario abrió sus puertas a más de 700 personas para el ensayo general de la ópera La Traviata.

El Teatro del Bicentenario se encamina a conmemorar un nuevo hito en su historia cultural. En la antesala de los festejos oficiales, la directora general del complejo, Silvana Moreno, analizó el significado de celebrar este décimo aniversario con la puesta en escena de La Traviata, la emblemática obra de Giuseppe Verdi que reunió a más de 700 personas durante su ensayo general.

"Es un ensayo muy especial porque tiene público, tenemos 710 personas que están invitadas a ser parte de este ensayo general. De alguna manera es como la primera función o una gran premiere", expresó Moreno, vinculando el clima festivo con la fecha inaugural del teatro, registrada el 21 de octubre de 2016 con la presentación de Carmina Burana.

La funcionaria puso en valor el significado de retomar la célebre ópera veridana, el mismo título que abrió las puertas del ciclo lírico provincial en marzo de 2017 durante la temporada inicial de la sala. Sin embargo, remarcó que esta nueva producción posee un valor agregado fruto de la cooperación técnica e institucional construida a lo largo de la década.

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"Volvemos a poner en escena el mismo título pero con una producción que viene con la firma del Teatro Colón. Se estrenó el año pasado, tiene un equipo creativo internacional y, como símbolo del trabajo conjunto que venimos haciendo en estos diez años, es un regalo que nos hace el Teatro Colón", subrayó la directora a canal 8.

Pensando en los desafíos venideros del coliseo sanjuanino, Moreno concluyó que traer este tipo de espectáculos reafirma la vocación de la sala local por proyectar su oferta hacia los estándares globales. "De cara a estos próximos diez años, esta Traviata nos pone en un lugar de la búsqueda de la excelencia y de poder ofrecer a San Juan una obra de primerísimo nivel internacional", sostuvo, invitando al público a sumarse a las tres funciones programadas para los días jueves 22, sábado 24 y lunes 26 de octubre a las 20:00 hs.

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