Más de 700 sanjuaninos ovacionaron el ensayo general de La Traviata

"Es un ensayo muy especial porque tiene público, tenemos 710 personas que están invitadas a ser parte de este ensayo general. De alguna manera es como la primera función o una gran premiere", expresó Moreno, vinculando el clima festivo con la fecha inaugural del teatro, registrada el 21 de octubre de 2016 con la presentación de Carmina Burana.

La funcionaria puso en valor el significado de retomar la célebre ópera veridana, el mismo título que abrió las puertas del ciclo lírico provincial en marzo de 2017 durante la temporada inicial de la sala. Sin embargo, remarcó que esta nueva producción posee un valor agregado fruto de la cooperación técnica e institucional construida a lo largo de la década.