El Teatro del Bicentenario se encamina a conmemorar un nuevo hito en su historia cultural. En la antesala de los festejos oficiales, la directora general del complejo, Silvana Moreno, analizó el significado de celebrar este décimo aniversario con la puesta en escena de La Traviata, la emblemática obra de Giuseppe Verdi que reunió a más de 700 personas durante su ensayo general.
Más de 700 sanjuaninos ovacionaron el ensayo general de La Traviata
En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario abrió sus puertas a más de 700 personas para el ensayo general de la ópera La Traviata.