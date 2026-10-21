La Municipalidad de Rivadavia dejó formalmente inaugurada la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata, un proyecto de infraestructura urbana que permitió reconvertir un antiguo terreno baldío en un punto de encuentro y esparcimiento para las familias de la zona. La obra fue concretada en un plazo de tres meses bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, atendiendo a una solicitud vecinal de larga data.
Rivadavia convirtió un baldío en la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata
La Municipalidad de Rivadavia inauguró la Plaza Ingeniero José de la Plata, transformando un terreno baldío en un espacio de recreación e integración comunitaria.