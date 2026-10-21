Rivadavia convirtió un baldío en la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata

El nuevo espacio cuenta con 850 metros cuadrados de veredas perimetrales e internas, e integra un playón de 90 metros cuadrados destinado a la práctica de fútbol tenis. Asimismo, el predio fue equipado con juegos infantiles reacondicionados, un sector de arenero y un módulo de salud compuesto por aparatos para ejercitación física.

En lo relativo al equipamiento urbano, la intervención incluyó la instalación de bancos de descanso, cestos para residuos y una pérgola metálica. Los trabajos de parquización contemplaron la colocación de 890 metros cuadrados de césped, 285 metros cuadrados de superficie con piedra suelta sobre malla antimaleza, además de la plantación de seis ejemplares arbóreos y dos enredaderas.