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Rivadavia convirtió un baldío en la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata

La Municipalidad de Rivadavia inauguró la Plaza Ingeniero José de la Plata, transformando un terreno baldío en un espacio de recreación e integración comunitaria.

La Municipalidad de Rivadavia dejó formalmente inaugurada la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata, un proyecto de infraestructura urbana que permitió reconvertir un antiguo terreno baldío en un punto de encuentro y esparcimiento para las familias de la zona. La obra fue concretada en un plazo de tres meses bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, atendiendo a una solicitud vecinal de larga data.

El nuevo espacio cuenta con 850 metros cuadrados de veredas perimetrales e internas, e integra un playón de 90 metros cuadrados destinado a la práctica de fútbol tenis. Asimismo, el predio fue equipado con juegos infantiles reacondicionados, un sector de arenero y un módulo de salud compuesto por aparatos para ejercitación física.

En lo relativo al equipamiento urbano, la intervención incluyó la instalación de bancos de descanso, cestos para residuos y una pérgola metálica. Los trabajos de parquización contemplaron la colocación de 890 metros cuadrados de césped, 285 metros cuadrados de superficie con piedra suelta sobre malla antimaleza, además de la plantación de seis ejemplares arbóreos y dos enredaderas.

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La obra se completó con un renovado sistema de alumbrado público compuesto por 20 columnas de 4,50 metros dotadas con luminarias de 100 watts y una columna central de seis metros equipada con cuatro brazos y tecnología LED de 150 watts, garantizando visibilidad y seguridad para el uso nocturno del predio.

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