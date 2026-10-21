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Patota, impunidad y muerte: el reclamo de la familia de Uriel a un mes del crimen

El abogado de la familia, Martín Zuleta, confirmó que la próxima semana solicitarán formalmente agravar la calificación legal a homicidio simple y que iniciarán acciones civiles y penales contra los organizadores de la fiesta.

Al cumplirse un mes del crimen de Uriel Ríos, la causa judicial que investiga el trágico hecho ocurrido el pasado 21 de septiembre ingresó en una instancia clave de recolección de pruebas bajo la conducción de la jueza de Menores, María Julia Camus. La querella que representa a los familiares de la víctima confirmó que se apresta a presentar importantes medidas procesales.

El abogado de la familia, Martín Zuleta, detalló a sanjuan8.com que se están realizando cotejos de ADN entre las muestras extraídas a los imputados y la sangre hallada en las prendas de vestir secuestradas, además del análisis de registros fílmicos para dilucidar si se empleó una segunda arma blanca en la agresión. El letrado remarcó que el cuchillo incautado era de gran porte y que el ataque consistió en una estocada directa al corazón.

En el plano de las imputaciones, la querella solicitará formalmente modificar la carátula provisoria de homicidio en riña por la de homicidio simple. De prosperar el pedido, la pretensión punitiva contra el menor sospechoso de ejecutar el ataque letal —quien continúa detenido— se fijará en una escala de 8 a 15 años de prisión, en el marco del régimen penal juvenil vigente.

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A la par del expediente penal, la representación legal anticipó que accionará judicialmente contra los organizadores del evento y el propietario del inmueble donde se realizaba la fiesta. El letrado argumentó que se cobraban entradas de $12.000 y se comercializaba alcohol a menores de edad, sumado a que tras desatarse desórdenes internos decidieron desalojar hacia la vía pública a unos 250 jóvenes sin dar aviso a las fuerzas de seguridad.

Dolor familiar, acompañamiento psicológico y pedido de justicia por Uriel

Al cumplirse un mes de la trágica muerte de Uriel Ríos (17), ocurrida durante la madrugada del pasado 21 de septiembre, familiares, amigos y compañeros organizan para este miércoles 21 de octubre una procesión de antorchas bajo la consigna “Uriel no se olvida, su luz sigue entre nosotros y nos une”. El encuentro se desarrollará a partir de las 20:00 hs en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el Barrio Güemes de Rawson, donde se elevará una oración comunitaria y se celebrará una Santa Misa.

El paso de los primeros 30 días profundizó el impacto emocional en el entorno directo del adolescente. Luego de atravesar un doloroso Día de la Madre —la primera conmemoración sin el joven—, tanto su madre como su hermano mellizo, Uziel, requirieron acompañamiento y asistencia psicológica profesional para afrontar el cuadro de severa crisis y conmoción tras la trágica pérdida.

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