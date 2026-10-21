Patota, impunidad y muerte: el reclamo de la familia de Uriel a un mes del crimen

A la par del expediente penal, la representación legal anticipó que accionará judicialmente contra los organizadores del evento y el propietario del inmueble donde se realizaba la fiesta. El letrado argumentó que se cobraban entradas de $12.000 y se comercializaba alcohol a menores de edad, sumado a que tras desatarse desórdenes internos decidieron desalojar hacia la vía pública a unos 250 jóvenes sin dar aviso a las fuerzas de seguridad.

Dolor familiar, acompañamiento psicológico y pedido de justicia por Uriel

Al cumplirse un mes de la trágica muerte de Uriel Ríos (17), ocurrida durante la madrugada del pasado 21 de septiembre, familiares, amigos y compañeros organizan para este miércoles 21 de octubre una procesión de antorchas bajo la consigna “Uriel no se olvida, su luz sigue entre nosotros y nos une”. El encuentro se desarrollará a partir de las 20:00 hs en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el Barrio Güemes de Rawson, donde se elevará una oración comunitaria y se celebrará una Santa Misa.

El paso de los primeros 30 días profundizó el impacto emocional en el entorno directo del adolescente. Luego de atravesar un doloroso Día de la Madre —la primera conmemoración sin el joven—, tanto su madre como su hermano mellizo, Uziel, requirieron acompañamiento y asistencia psicológica profesional para afrontar el cuadro de severa crisis y conmoción tras la trágica pérdida.