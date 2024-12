Pidieron revocar la condena por violencia de género de Parisí

Entre los otros puntos que cuestionó la defensa está la falta de pruebas de los escupitajos y de que la tomó del cuello, lesiones que no habrían sido constatadas. También señaló el testimonio de una amiga que no acreditó saber de loe episodios violentos. Además, cuestionó el agravante del arma blanca, al no encontrar el cuchillo en el allanamiento en el domicilio, entre otros cuestionamientos.

Desde la querella, explicaron a sanjuan8.com que la defensa detalló que la sentencia fue arbitraria porque se consideró como prueba contundente la fractura de coxis que tenía la víctima. Sin embargo, explicaron que la víctima nunca habló de esa fractura ni la relacionó con los episodios de violencia de género, debido a que la misma surgió de unos dolores que ella sentía y que al ir a la guardia médica, le sugirieron que podía ser ese el diagnóstico, que para corroborarlo debía hacerse una tomografía computada.

El abogado querellante Bedini y la fiscal Torres se opusieron al pedido de revocación de sentencia que hizo la defensa.

En este contexto, el juez Blejman dijo en la audiencia que estudiará los planteos y que resolverá al respecto. Las partes están a la espera de la fijación de esa audiencia para saber si el magistrado afirma la condena en primera instancia o define revocar el fallo contra Parisí.