Salud brinda recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar pescado

Por otro lado, para los vendedores, los equipos técnicos vienen realizando relevamientos en pescaderías y comercios que expenden pescado y derivados, verificando condiciones higiénico-sanitarias, trazabilidad de la mercadería y control de temperaturas de conservación, tanto en refrigeración como en congelación.

Estas acciones se suman a los controles habituales que se desarrollan durante todo el año, pero que en esta época se intensifican debido al incremento del consumo.

En este contexto, se ha dispuesto un refuerzo especial de operativos para los días jueves y viernes santo. Durante ambas jornadas se desplegarán brigadas en ocho circuitos, cuatro cada día que abarcarán tanto departamentos alejados como zonas del Gran San Juan.

En estos operativos participarán de manera conjunta agentes del Centro Biotecnológico, quienes realizarán análisis de pH de los productos, mientras que los equipos de Salud controlarán condiciones higiénico-sanitarias, la correcta manipulación de los alimentos y las temperaturas de conservación en los puntos de venta.

La programación contempla inspecciones en bocas de expendio mayoristas, minoristas y vendedores ambulantes. En este último caso, los controles se llevarán a cabo mediante brigadas móviles que recorrerán distintos departamentos, fortaleciendo la vigilancia sanitaria en todo el territorio provincial.

Desde el área se recuerda a los vendedores que la mercadería debe mantenerse a la sombra, cubierta de hielo y separada de otros productos, colocada sobre mesas o tarimas. Asimismo, está prohibido fraccionar, eviscerar o limpiar el pescado en la vía pública.

El personal debe contar con el carnet oficial de manipulación de alimentos y de buena salud, emitido por el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos, SIFeGA, además de utilizar indumentaria adecuada, como chaquetilla y gorra blanca, guantes descartables, contar con acceso a agua potable para el lavado de manos y mantener un correcto estado de higiene personal.

El Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaria Técnica, a través de División Alimentos, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, lleva adelante un amplio operativo de control en el marco de la Ley 3705/72 y en su rol como autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino en San Juan, con el objetivo de garantizar la calidad y aptitud bromatológica de los productos de la pesca durante las celebraciones de Semana Santa.