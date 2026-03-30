Las mujeres de la Legislatura se reunieron para visibilizar liderazgos femeninos

El panel contó también con la presencia de la triatleta Eliana Nievas, quien actualmente se prepara para su cuarto Ironman. Nievas reflexionó sobre la importancia de que la mujer conquiste espacios para el deporte y el autocuidado.

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Con un alumnado compuesto en un 90% por mujeres, la deportista abordó el impacto de las redes de contención y analizó la "culpa materna" como un factor recurrente que muchas veces condiciona el desarrollo físico y personal de sus alumnas.

Finalmente, la ginecóloga Cecilia Fernández relató su camino en la comunicación médica. Tras superar críticas iniciales, logró consolidar una comunidad en redes sociales para informar sobre salud femenina.

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Acompañada por su hijo Bruno de 4 meses, la profesional expuso su proyecto más ambicioso: la creación de un banco de leche materna. Convencida de que esta iniciativa salva vidas, Fernández lidera el proceso para garantizar este recurso vital en la provincia.

Tras las exposiciones, las asistentes compartieron un coffee break donde pudieron intercambiar ideas y profundizar en los temas planteados por las panelistas en un clima de camaradería.