"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > mujeres

Las mujeres de la Legislatura se reunieron para visibilizar liderazgos femeninos

Cuatro panelistas de distintos sectores relataron sus desafíos en la industria metalúrgica, el deporte de alto rendimiento y la salud pública ante una nutrida audiencia.

El anexo de la Legislatura de San Juan fue escenario de una jornada de reflexión y testimonios este viernes 27 de marzo. Bajo la organización de un grupo de trabajadoras, mujeres que se desempeñan en el ámbito legislativo se reunieron para escuchar las experiencias de líderes locales que han logrado romper barreras en sus respectivas disciplinas.

Una de las historias más destacadas fue la de Reina Díaz, metalúrgica y propietaria de "El Gran Soldador". Con más de 17 años de trayectoria en la fabricación de mesas y sillas en Punta del Médano, Sarmiento, Reina compartió su visión social del oficio.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 19.20.19 (3)

"Mi sueño es tener un taller lleno de mujeres", afirmó, al tiempo que destacó cómo las trabajadoras de Cochagual, tradicionalmente dedicadas a la cosecha, han encontrado en la metalurgia una oportunidad de crecimiento profesional bajo su guía.

Te puede interesar...

El panel contó también con la presencia de la triatleta Eliana Nievas, quien actualmente se prepara para su cuarto Ironman. Nievas reflexionó sobre la importancia de que la mujer conquiste espacios para el deporte y el autocuidado.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 19.20.19 (1)

Con un alumnado compuesto en un 90% por mujeres, la deportista abordó el impacto de las redes de contención y analizó la "culpa materna" como un factor recurrente que muchas veces condiciona el desarrollo físico y personal de sus alumnas.

Finalmente, la ginecóloga Cecilia Fernández relató su camino en la comunicación médica. Tras superar críticas iniciales, logró consolidar una comunidad en redes sociales para informar sobre salud femenina.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 19.20.22

Acompañada por su hijo Bruno de 4 meses, la profesional expuso su proyecto más ambicioso: la creación de un banco de leche materna. Convencida de que esta iniciativa salva vidas, Fernández lidera el proceso para garantizar este recurso vital en la provincia.

Tras las exposiciones, las asistentes compartieron un coffee break donde pudieron intercambiar ideas y profundizar en los temas planteados por las panelistas en un clima de camaradería.

Temas

Te puede interesar