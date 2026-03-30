El anexo de la Legislatura de San Juan fue escenario de una jornada de reflexión y testimonios este viernes 27 de marzo. Bajo la organización de un grupo de trabajadoras, mujeres que se desempeñan en el ámbito legislativo se reunieron para escuchar las experiencias de líderes locales que han logrado romper barreras en sus respectivas disciplinas.
Las mujeres de la Legislatura se reunieron para visibilizar liderazgos femeninos
Cuatro panelistas de distintos sectores relataron sus desafíos en la industria metalúrgica, el deporte de alto rendimiento y la salud pública ante una nutrida audiencia.