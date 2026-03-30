Avanzan las obras de pavimentación sobre avenida España

Las tareas se ejecutaron en media calzada del sector norte de avenida Libertador. En este contexto, durante el fin de semana, se dispuso la habilitación provisoria del tramo comprendido entre calles San Luis y avenida Libertador, con el objetivo de sostener la circulación.

Las tareas en la intersección se retomarán posteriormente para avanzar sobre la media calzada sur. Una vez finalizada la intervención en toda la calzada, los trabajos continuarán en otros sectores, dado que la obra completa se extiende desde calle Maipú hasta avenida Ignacio de la Rosa.

Las obras son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital, sobre una arteria clave de la Ciudad de San Juan.

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.