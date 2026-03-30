Las tareas se desarrollan sobre avenida España, en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, donde la obra continúa su ejecución de manera sostenida. La intervención forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
Avanzan las obras de pavimentación sobre avenida España
Durante la ejecución surgieron trabajos adicionales no previstos, vinculados a la reparación y restitución de pasantes, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento.