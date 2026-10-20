Crimen de Uriel: la querella apunta a los organizadores y dueños del predio

La intención de la familia es ampliar el alcance del reclamo judicial y analizar si existen responsabilidades que vayan más allá de los adolescentes involucrados en la pelea que terminó con la vida de Uriel.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio en riña, pero la querella pretende que se investigue como homicidio simple. La definición está en manos de la jueza de Menores, María Julia Camus, y dependerá de los elementos incorporados al expediente.

En los próximos días se prevé tomar cuatro testimonios que podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido durante los festejos en Médano de Oro. También siguen pendientes pericias consideradas centrales para establecer cómo se produjo el ataque.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es si durante el enfrentamiento se utilizó uno o dos cuchillos. Los estudios ordenados por la magistrada deberán aportar precisiones sobre las armas utilizadas y las heridas sufridas por la víctima, datos que podrían incidir en la calificación legal del caso.

Uriel Ríos tenía 17 años y murió tras una pelea durante los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante en San Juan. Este miércoles, al cumplirse un mes del crimen, familiares, amigos y compañeros se reunirán para homenajearlo y renovar el pedido de justicia.

La misa se celebrará a las 20 en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el barrio Güemes, en Rawson. La convocatoria está abierta a la comunidad.

Mientras la familia mantiene el reclamo por el avance de la causa, la decisión de avanzar contra los organizadores de la fiesta y los propietarios del predio abre una nueva línea de análisis judicial. El objetivo será determinar si existen elementos que permitan atribuirles alguna responsabilidad por lo ocurrido aquella noche.