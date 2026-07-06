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En distintos operativos, dos prófugos con pedido de captura fueron detenidos

Dos procedimientos realizados este lunes terminaron con la detención de hombres que tenían pedidos de captura vigentes. Uno había incumplido salidas transitorias y el otro era buscado por una causa de hurto.

La Policía concretó este lunes dos detenciones de personas que eran buscadas por la Justicia sanjuanina durante procedimientos realizados en Capital y Rawson. En ambos casos, los hombres tenían pedidos de captura vigentes y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El primer operativo estuvo a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia y se desarrolló sobre calle 25 de Mayo, pasando Entre Ríos, donde los efectivos observaron a un joven merodeando viviendas de la zona.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el sospechoso escapó corriendo. La persecución se extendió por 25 de Mayo, continuó por Sarmiento y finalizó en la esquina de Laprida y Catamarca, donde fue interceptado.

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El detenido fue identificado como Correa, de 23 años. Según informaron fuentes policiales, una vez dentro del patrullero manifestó que se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial tras incumplir el régimen de salidas transitorias. A partir de esa situación, se iniciaron actuaciones por pedido de captura.

El segundo procedimiento ocurrió cerca de las 13, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur patrullaban el barrio La Estación, en Rawson.

Durante la recorrida advirtieron que varias personas se estaban agrediendo. Al notar la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, aunque uno de ellos fue alcanzado por los uniformados.

Tras consultar sus datos en el sistema SIFCOP, los policías comprobaron que Cortéz, de 39 años, tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa caratulada "Hurto". El detenido quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que interviene en la investigación

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