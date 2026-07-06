La Policía concretó este lunes dos detenciones de personas que eran buscadas por la Justicia sanjuanina durante procedimientos realizados en Capital y Rawson. En ambos casos, los hombres tenían pedidos de captura vigentes y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
En distintos operativos, dos prófugos con pedido de captura fueron detenidos
Dos procedimientos realizados este lunes terminaron con la detención de hombres que tenían pedidos de captura vigentes. Uno había incumplido salidas transitorias y el otro era buscado por una causa de hurto.