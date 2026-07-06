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Caputo anunció el programa financiero de 2027

"El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado", enfatizó Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció como se pagarán los vencimientos internacionales de la deuda hasta fines del gobierno de Javier Milei. El titular de Hacienda dijo que esa nueva clasificación a "país con grado de inversión" le dará una posición mucho más firme en los mercados internacionales y eso se traducirá en mejores condiciones para la economía argentina y la vida de los ciudadanos.

"Blindará aún más a la Economía Argentina, ayudará a seguir bajando la inflación y mejorando la economía en general", dijo Caputo.

Esto se desprende de la baja del riesgo país. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, dijo que ese indicador hoy está -por primera vez en años- más bajo que el interés de la tasa de los bonos norteamericanos. Claro que para el interés de créditos para el país, ambos valores deben sumarse (el interés de los bonos de EE.UU. y el riesgo país argentino).

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"Hacer rato que podemos acceder a mercados internacionales, pero lo vamos a hacer cuando la tasa de interés sea aún menor y estamos muy cerca de lograrlo", señaló Luis Caputo.

El ministro de Economía inició con una presentación en la que reseñó el objetivo de pagar los compromisos externos sin afectar los pilares del plan económico. Está acompañado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el encargado de anunciar el plan de pagos para 2026 y 2027.

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