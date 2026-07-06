Caputo anunció el programa financiero de 2027

"Blindará aún más a la Economía Argentina, ayudará a seguir bajando la inflación y mejorando la economía en general", dijo Caputo.

Esto se desprende de la baja del riesgo país. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, dijo que ese indicador hoy está -por primera vez en años- más bajo que el interés de la tasa de los bonos norteamericanos. Claro que para el interés de créditos para el país, ambos valores deben sumarse (el interés de los bonos de EE.UU. y el riesgo país argentino).