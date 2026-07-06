El ministro de Economía, Luis Caputo anunció como se pagarán los vencimientos internacionales de la deuda hasta fines del gobierno de Javier Milei. El titular de Hacienda dijo que esa nueva clasificación a "país con grado de inversión" le dará una posición mucho más firme en los mercados internacionales y eso se traducirá en mejores condiciones para la economía argentina y la vida de los ciudadanos.
Caputo anunció el programa financiero de 2027
"El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado", enfatizó Caputo.