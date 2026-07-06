Feriados de julio: qué pasará con la actividad comercial los días 9 y 10

En relación con el miércoles 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia, la entidad recordó que se trata de un feriado nacional. Por ese motivo, sugirió que los comercios permanezcan cerrados durante toda la jornada, en adhesión a la celebración de la fecha patria.

En tanto, informó que el jueves 10 de julio será un feriado puente destinado a la Administración Pública, por lo que la actividad comercial podrá desarrollarse con normalidad. En este caso, la Cámara recomendó mantener abiertos los establecimientos y continuar con la atención habitual.