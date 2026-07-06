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Feriados de julio: qué pasará con la actividad comercial los días 9 y 10

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo se desarrollará la actividad comercial durante el feriado nacional del 9 de julio y el feriado puente del 10 de julio.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo se desarrollará la actividad comercial durante el feriado nacional del 9 de julio y el feriado puente del 10 de julio, con una serie de recomendaciones dirigidas a los comerciantes de la provincia.

En relación con el miércoles 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia, la entidad recordó que se trata de un feriado nacional. Por ese motivo, sugirió que los comercios permanezcan cerrados durante toda la jornada, en adhesión a la celebración de la fecha patria.

En tanto, informó que el jueves 10 de julio será un feriado puente destinado a la Administración Pública, por lo que la actividad comercial podrá desarrollarse con normalidad. En este caso, la Cámara recomendó mantener abiertos los establecimientos y continuar con la atención habitual.

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De esta manera, la institución aconseja a los comerciantes no abrir sus puertas el 9 de julio y retomar el funcionamiento normal de la actividad comercial el 10 de julio.

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