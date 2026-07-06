La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo se desarrollará la actividad comercial durante el feriado nacional del 9 de julio y el feriado puente del 10 de julio, con una serie de recomendaciones dirigidas a los comerciantes de la provincia.
Feriados de julio: qué pasará con la actividad comercial los días 9 y 10
La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo se desarrollará la actividad comercial durante el feriado nacional del 9 de julio y el feriado puente del 10 de julio.