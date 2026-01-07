Paso Agua Negra abierto de 7 a 17: documentos, demoras y consejos útiles

Antes de llegar al complejo fronterizo del lado sanjuanino, hay un café al costado de la ruta que funciona como parada habitual para los viajeros. Allí, el uso del baño tiene un costo aproximado de $1.200, mientras que los precios de los alimentos son considerablemente más altos que en la Capital sanjuanina: una semita ronda los $500 y una medialuna los $900. El lugar también ofrece opciones sin TACC, aunque por los valores elevados se aconseja llevar comida desde la Ciudad.

Documentación obligatoria para cruzar

En el control fronterizo argentino, la documentación exigida es exclusivamente física:

DNI o pasaporte en formato papel (las versiones digitales no son válidas ).

Tarjeta verde del vehículo o tarjeta azul si el conductor no es el titular del rodado.

Demoras y declaración jurada en Chile

Del lado chileno, el tiempo de espera promedio en la aduana es de una hora y media. Para agilizar el trámite, se recomienda completar con anticipación la Declaración Jurada online, que puede realizarse hasta 48 horas antes del viaje.

En ese formulario se debe declarar el ingreso de dinero cuando supere los 10.000 dólares, y también ciertos alimentos, como la yerba, que es considerada producto de origen vegetal. En este control, los bolsos pasan por escáner y los vehículos son inspeccionados. El formulario puede completarse en el sitio oficial del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

Distancia hasta destino

Una vez finalizados los trámites fronterizos, restan poco más de 200 kilómetros hasta La Serena, lo que implica aproximadamente dos horas adicionales de viaje.

