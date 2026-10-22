A los 39 años, Lionel Messi recibirá un premio que nunca había ganado

En su veredicto, el jurado evaluó no solo los registros estadísticos del atacante, sino también el impacto cultural y los valores que representa dentro y fuera del campo de juego. La resolución del tribunal destacó especialmente su capacidad de superación personal, el espíritu de equipo, el juego limpio y la labor solidaria desempeñada a nivel global mediante la Fundación Leo Messi.

Los Premios Princesa de Asturias son otorgados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias con el propósito de reconocer el trabajo científico, técnico, cultural, social y humano de personalidades e instituciones internacionales. La gala anual se celebra tradicionalmente cada mes de octubre en territorio asturiano y comprende ocho categorías fundamentales, entre las que se encuentran Artes, Letras, Ciencias Sociales y Deportes.

Cada uno de los galardonados distinguidos por la institución española recibe un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa, una dotación económica y una escultura exclusiva diseñada por el artista Joan Miró. La concreción del acto formal en el Teatro Campoamor puso fin a la espera iniciada a mitad de año, ratificando la huella del futbolista rosarino en el ámbito internacional.