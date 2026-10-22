Renunció Daniel González, el funcionario que coordinaba las áreas de Energía y Minería

Aunque González había planteado su renuncia meses atrás, la salida se postergó por la agenda legislativa que el Gobierno tenía pendiente en materia energética y de inversiones.

El exfuncionario explicó que Caputo consideró que todavía no era el momento adecuado para dejar el cargo. Entre los temas que mencionó aparecen la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles y el denominado Súper RIGI, iniciativas que, según indicó, estaban en distintas etapas de su recorrido parlamentario.

“Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón”, contó González.

El exsecretario aclaró que su decisión no estuvo vinculada con un conflicto con el titular de Economía, sino con la finalización de un ciclo que ambos venían conversando. También reconoció que dejar el sector privado para incorporarse al Estado fue una decisión importante y que, después de casi dos años y medio, volver a salir de la función pública tampoco resultaba sencillo.

“Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina. Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, agregó.

Enorme agradecimiento para el gran Daniel González.

Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería.

¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado! pic.twitter.com/fJdDFU3Upx — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2026

González desembarcó en el Ministerio de Economía en agosto de 2024, después de su paso por YPF, para coordinar las áreas de Energía y Minería. Su función era articular políticas vinculadas con dos sectores centrales para el plan económico del Gobierno, tanto por su capacidad para atraer inversiones como por su potencial para generar exportaciones y divisas.

La actividad hidrocarburífera y los proyectos mineros ocupan un lugar relevante en la estrategia oficial para impulsar el ingreso de capitales y ampliar las ventas al exterior. En ese escenario, González actuaba como nexo de coordinación entre ambas áreas bajo la órbita de Economía.

Con su salida, el Gobierno pierde a un funcionario que había llegado desde el sector privado para cumplir una tarea de articulación en esas actividades. Sin embargo, según fuentes oficiales, el puesto no será cubierto por otra persona.

Al despedirse, González destacó la confianza recibida de Milei y Caputo y sostuvo que disfrutó su participación en la gestión. Su salida, de acuerdo con sus propias declaraciones, marca el final de una etapa que desde el comienzo había pensado con un horizonte limitado.