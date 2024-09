Este jueves, Parisí declaró por primera vez en todo el proceso frente a la jueza, previo a la última jornada del juicio que será el viernes, cuando la magistrada dicte sentencia.

Al salir de la audiencia, el exfuncionario judicial habló con la prensa sobre lo que declaró ante la jueza. “Quise recalcar lo que mi defensa técnica hizo durante el transcurso del debate, sobre todo en la etapa de los alegatos. Consideré suficiente todo lo que dijeron respecto a la valoración de la prueba y he agregado la terrible condena social que he sufrido, no solo en la provincia de San Juan, sino porque por mi actividad académica, prácticamente he tenido contacto con la justicia de casi todo el país, con juristas, he sido profesor de posgrados, conozco gente e diversos países, como Costa Rica, Chile, Urugyay… y eso también ha llegado a nivel internacional. Por una fractura que jamás existió y que se difundió de manera irresponsable”.