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Ventas totales en las carnicerías: la tarjeta de crédito salvó el asado del 1 de mayo

Aunque se vendió "todo", los propietarios destacan que el uso del plástico fue clave para que los clientes pudieran costear el festejo.

El Día del Trabajador generó un movimiento positivo en las carnicerías de la provincia, cumpliendo con las expectativas de los comerciantes locales. En diálogo con sanjuan8.com, el propietario de una carnicería local realizó un balance de la jornada, calificándola como un periodo de "buenas ventas", aunque sin alcanzar los récords históricos de años anteriores.

"Se ha vendido todo, no me quedó nada", afirmó el comerciante a este medio, destacando que el furor por el asado se mantuvo firme durante la previa y el mismo feriado. Según detalló, la demanda comenzó con los cortes considerados "premium", como la punta de espalda y las costillas. Sin embargo, ante el agotamiento de estos productos, los clientes optaron por cualquier alternativa que pudiera arrojarse a la parrilla, incluyendo cortes como marota, solapa y tapa de nalga.

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El financiamiento del festejo

A pesar del éxito en el mostrador, un dato no menor para los carniceros fue la modalidad de pago elegida por los sanjuaninos. El uso de la tarjeta de crédito fue el factor dominante en la mayoría de las transacciones.

"Te das cuenta que es gente que se quería dar el gusto por el Día del Trabajador, pero no había plata", explicó el propietario a sanjuan8.com. En ese sentido, señaló que el financiamiento fue la herramienta principal para "patear un poquito los gastos" y no dejar pasar la fecha sin el tradicional asado familiar.

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