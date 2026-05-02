Ventas totales en las carnicerías: la tarjeta de crédito salvó el asado del 1 de mayo

El financiamiento del festejo

A pesar del éxito en el mostrador, un dato no menor para los carniceros fue la modalidad de pago elegida por los sanjuaninos. El uso de la tarjeta de crédito fue el factor dominante en la mayoría de las transacciones.

"Te das cuenta que es gente que se quería dar el gusto por el Día del Trabajador, pero no había plata", explicó el propietario a sanjuan8.com. En ese sentido, señaló que el financiamiento fue la herramienta principal para "patear un poquito los gastos" y no dejar pasar la fecha sin el tradicional asado familiar.