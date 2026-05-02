El Día del Trabajador generó un movimiento positivo en las carnicerías de la provincia, cumpliendo con las expectativas de los comerciantes locales. En diálogo con sanjuan8.com, el propietario de una carnicería local realizó un balance de la jornada, calificándola como un periodo de "buenas ventas", aunque sin alcanzar los récords históricos de años anteriores.
Ventas totales en las carnicerías: la tarjeta de crédito salvó el asado del 1 de mayo
Aunque se vendió "todo", los propietarios destacan que el uso del plástico fue clave para que los clientes pudieran costear el festejo.