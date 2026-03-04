"
Otra vez paralizada la obra de la Ruta 40 Sur por falta de pago

En total, más de 90 trabajadores fueron despedidos por la paralización de las obras. En septiembre habrían retomado los trabajos.

La obra de la Ruta 40 Sur volvió a quedar paralizada en San Juan por falta de pago, según confirmaron fuentes sindicales y empresarias. Se trata del tramo estratégico de 27 kilómetros que conecta uno de los corredores más transitados de la provincia y es clave para el tránsito de vehículos particulares y camiones de carga.

La ejecución está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Construcciones IVICA, Antonio Dumandzic y Semisa Infraestructura SA. De acuerdo a lo informado, la empresa no percibe pagos desde septiembre de 2025, lo que motivó la nueva suspensión de los trabajos.

Tras seis meses de parálisis, reactivarán la obra de la Ruta 40 Sur

Alberto Tavares, referente de la UOCRA, aseguró hoy que la paralización responde a la falta de desembolsos vinculados al financiamiento internacional. “El BID no está pagando”, afirmó el dirigente, en referencia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia la obra.

La Ruta 40 Sur ya había atravesado un extenso período de inactividad. Luego de casi seis meses de suspensión —iniciada el 17 de julio pasado por certificados impagos durante medio año— el Gobierno de San Juan había confirmado la reactivación de los trabajos. En ese momento, se explicó que, si bien el financiamiento provenía del BID, los fondos no habían sido transferidos por el Gobierno nacional, lo que había generado el freno anterior.

No es la primera vez que el proyecto enfrenta contratiempos. En 2019, la quiebra de la empresa Green SA provocó demoras significativas, a lo que se sumaron posteriores inconvenientes administrativos y financieros.

La nueva paralización vuelve a generar incertidumbre entre los trabajadores y pone en riesgo el avance de una obra considerada estratégica para la conectividad vial de San Juan y el desarrollo logístico de la región.

