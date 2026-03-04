Otra vez paralizada la obra de la Ruta 40 Sur por falta de pago

Alberto Tavares, referente de la UOCRA, aseguró hoy que la paralización responde a la falta de desembolsos vinculados al financiamiento internacional. “El BID no está pagando”, afirmó el dirigente, en referencia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia la obra.

La Ruta 40 Sur ya había atravesado un extenso período de inactividad. Luego de casi seis meses de suspensión —iniciada el 17 de julio pasado por certificados impagos durante medio año— el Gobierno de San Juan había confirmado la reactivación de los trabajos. En ese momento, se explicó que, si bien el financiamiento provenía del BID, los fondos no habían sido transferidos por el Gobierno nacional, lo que había generado el freno anterior.

No es la primera vez que el proyecto enfrenta contratiempos. En 2019, la quiebra de la empresa Green SA provocó demoras significativas, a lo que se sumaron posteriores inconvenientes administrativos y financieros.

La nueva paralización vuelve a generar incertidumbre entre los trabajadores y pone en riesgo el avance de una obra considerada estratégica para la conectividad vial de San Juan y el desarrollo logístico de la región.